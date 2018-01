: Mangasia, viaggio fra le meraviglie del fumetto asiatico - raxilia_r : Mangasia, viaggio fra le meraviglie del fumetto asiatico -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Occupa tutto il secondo piano del Palazzo delle Esposizioni – e anche un pezzo del primo – la mostra, ancora in corso fino al 21 gennaio e organizzata dal giornalista ed esperto di fumetti Paul Gravett. È unche non si limita ai manga giapponesi ma che cerca di recuperare manufatti, informazioni ed esempi anche da altri paesi del continente– in special modo la Cina, Taiwan, Hong Kong, le Filippine, l’India, la Thailandia, il Vietnam, la Corea del Nord e la Corea del Sud, a cui appartengono le testimonianze, i volumetti e le tavole più ricorrenti subito dopo quelle di origine giapponese. Non sono solo tavole originali, albi e bozzetti a farla da padrone, ma c’è spazio anche per le testimonianze video sul lavoro dei fumettisti giapponesi, sui miti di origine indiana e sulle varie declinazioni delin altri media – che si tratti di film, serie tv, musica, ...