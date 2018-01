Maneskin | gli elogi di Verdone da Fazio prima di festeggiare Damiano | video

L’instore tour dei Maneskin per Chosen e Che tempo che fa : tutti gli appuntamenti del gruppo : L'instore tour dei Maneskin continua l'11 gennaio con un appuntamento in programma a Torino presso il negozio La Feltrinelli. Dopo gli eventi insieme ai finalisti di X Factor Italia, undicesima edizione, la band rivelazione del programma intraprenderà un instore tour proprio che la vedrà firmare le copie dell'album d'esordio, Chosen, in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Dopo la prima tappa di Torino, i Maneskin ...

BIGLIETTI PER I Maneskin/ Dopo X Factor tour sold out in poche ore : torna lo spettro del secondary ticketing? : BIGLIETTI per i MANESKIN sold out: Dopo X Factor sono finiti in poche ore. torna lo spettro del secondary ticketing? Le ultime notizie sulla giovane band romana e il loro tour(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:20:00 GMT)

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Sold out ovunque - nuove date per il tour dei Maneskin : biglietti in prevendita su TicketOne : Al tour dei Maneskin si aggiungono nuovi concerti. Dopo il grande successo in prevendita e il Sold out immediato dei biglietti per tante delle tappe annunciate, Vivo Concerti comunica nuovi appuntamenti dal vivo per la band rivelazione di X Factor 11. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 di domani, venerdì 22 dicembre. Le nuove date del tour dei Maneskin nel 2018: GIOVEDÌ 8 MARZO ...

Prezzi dei biglietti per i Maneskin in tour nel 2018 - al via la prevendita su TicketOne : Sono stati svelati, con l'avvio della prevendita, i Prezzi dei biglietti per i Maneskin che nel 2018 saranno in tour in tutta la penisola per presentare l'EP d'esordio, Chosen. La band guidata dal cantante Damiano è arriva al secondo posto a X Factor 11, alle spalle di Lorenzo Licitra, vincitore a sorpresa dell'edizione 2017 che si è conclusa la scorsa settimana. Ora, per tutti i finalisti (e non solo) è giunto il momento di intraprendere ...

Maneskin in tour nel 2018 con concerti in tutta Italia : date - prezzi e biglietti : I Maneskin hanno annunciato del date del loro primo tour 2018 che partirà in febbraio e attraverserà tutta l’Italia. I concerti vedranno la band rivelazione di X Factor 2017 esibirsi sui palchi dei club Italiani per divertirsi insieme ai propri fan. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Gli appuntamenti live partiranno il 17 febbraio da Perugia e proseguiranno a Napoli, Bari, Palermo, Catania, Firenze, Nonantola, Bologna, ...

Måneskin : da febbraio 2018 il tour della band nei club italiani - DATE e INFO BIGLIETTI : Il brano è già disco d'oro , oltre 3 milioni di streaming su Spotify e il video a una settimana dall'uscita conta 2 milioni di visualizzazioni. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi ...

Maneskin in tour nel 2018 - biglietti in prevendita su TicketOne per tutti i concerti : Maneskin in tour nel 2018, da febbraio a marzo per presentare l’EP d’esordio Chosen, rilasciato lo scorso 15 dicembre. La band rivelazione di X Factor 2017 si è classificata al secondo posto alle spalle di Lorenzo Licitra ma vanta già numerosi sostenitori e un tour in partenza nei primi mesi del prossimo anno. Il nome dei Måneskin significa “chiaro di luna” in danese ed è un omaggio alle origini della bassista. Il gruppo è composto da ...

La mancata vittoria non frena i Maneskin : Damiano si spoglia nel video di 'Chosen' : Della trasgressione i Maneskin intendono fare la loro cifra stilistica. A X Factor 11 , dove proprio nell'ultima sera si sono dovuti inchinare di fronte alla vittoria di Lorenzo Licitra, hanno ...

LORENZO LICITRA/ Over - solo lui può togliere lo scettro ai Maneskin (X Factor 2017) : LORENZO LICITRA è arrivato alla finale di X Factor 2017, il tenore degli Over, guidati da Mara Maionchi, si è da subito guadagnato i consensi, ma in finale la concorrenza è spietata(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 23:02:00 GMT)

LORENZO LICITRA/ Over - testa a testa con i Maneskin per la vittoria? "È lui il migliore" (X Factor 2017) : LORENZO LICITRA è arrivato alla finale di X Factor 2017, il tenore degli Over, guidati da Mara Maionchi, si è da subito guadagnato i consensi, ma in finale la concorrenza è spietata(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 21:40:00 GMT)

X Factor - leader dei Maneskin si spoglia per il video di "Chosen" : Mancano poche ore e sapremo chi sarà il vincitore dell'undicesima edizione di X Factor . Ma per il momento gli occhi sono puntati su Damiano, leader dei Maneskin . La band rivelazione di Manuel ...

X Factor - leader dei Maneskin si spoglia per il video di Chosen : Mancano poche ore e sapremo chi sarà il vincitore dell'undicesima edizione di X Factor. Ma per il momento gli occhi sono puntati su Damiano, leader dei Maneskin.La band rivelazione di Manuel Agnelli è tra i quattro finalisti di X Factor. I Maneskin si contenderanno il gradino più alto del podio con Samuel Storm, pupillo di Fedez, il tenore Lorenzo Licitra e Enrico Nigiotti, entrambi nel team di Mara Maionchi. La band sembrerebbe essere la ...

DAMIANO DAVID/ Video - il leader dei Maneskin? La psichiatra : “ecco perchè piace a mamme - figlie e nipoti” : DAMIANO DAVID: il fascino del leader dei Maneskin (X Factor 2017) spiegato dalla prof. Marazziti in un'intervista al settimanale "F". Spiegato il magnetismo del cantante(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 15:44:00 GMT)