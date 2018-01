Maneskin Fabio Fazio indossa la pelliccia di Damiano lui si emoziona

: RT @TvBlogMania: Fabio Fazio fa il botto! Ieri #Chetempochefa conquista la prima serata con il 18,23% di… - 123epoli : RT @TvBlogMania: Fabio Fazio fa il botto! Ieri #Chetempochefa conquista la prima serata con il 18,23% di… - victorrampazzo : RT @Agenzia_Italia: #Damiano e i #Maneskin su Raiuno da Fabio Fazio. "Ci rifacciamo ai Doors" - giada_online : Fabio Fazio fa il botto! Ieri #Chetempochefa conquista la prima serata con il 18,23% di share e oltre 4 milioni 700… - TvBlogMania : Fabio Fazio fa il botto! Ieri #Chetempochefa conquista la prima serata con il 18,23% di… - RSD_studiodelta : Il secondo posto a X Factor, il tour sold out in pochi minuti, il primo disco di platino, i complimenti di Carlo Ve… -

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Disco di platino per i Mǻneskin a “Che Tempo che Fa”. Il gruppo rivelazione di X Factor ha cantato la hit “Chosen” e subito dopo ha ricevuto dalle mani dil’ambito premio. E i social sono letteralmente impazziti. È Carlo Verdone a presentare la band e a far loro i complimenti: «In un punto mi hanno ricordato i Led Zeppelin. C’è sostanza in loro»., completo leopardato e faccia scolpita,to commenta: «Che figata!». In studio c’è anche Ilenia Pastorelli – protagonista femminile del film Benedetta Follia del regista romano -, che corre a baciare il cantante. Poche le domande di: «Sono colpito dalla vostra maturità, se siete così bravi adesso che non avete la maggiore età cosa farete dopo?». «Noi mettiamo da parte l’età, lavoreremo finché ci sarà l’opportunità di farlo, siamo felici». Poi il conduttore chiede come vivano ...