Maneskin a ' Che tempo che Fa' | Fazio con la pelliccia e Damiano si emoziona | ' Che figata!'

I Måneskin a «Che Tempo Che Fa» : «Noi - quelli di sempre» : Nessuna domanda, nessuna risposta. La partecipazione dei Måneskin a Che Tempo Che Fa, pur accompagnata da grandi entusiasmi e più grandi clamori, è durata lo spazio di qualche battuta. Come se la band rivelazione dello scorso X Factor non meritasse una vera intervista, solo scampoli di Tempo ricavati qua e là, tra l’uscita di Paolo Gentiloni e l’ingresso di Pippo Baudo. https://twitter.com/patateconpiedi/status/950109049089032192 «Noi ci ...

I Maneskin a "Che tempo che fa". Anche Damiano (col vestito leopardato) si emoziona : "Che figata" : Hanno dovuto cedere il primo posto dell'undicesima edizione di X Factor a Lorenzo Licitra, ma i Maneskin - ospiti di Fabio Fazio alla prima puntata del 2018 di Che tempo che fa - hanno dimostrato ampiamente di essere tra le più brave e apprezzate band del momento. vestito con un completo leopardato, il frontman Damiano ha intonato il singolo Chosen, accompagnato da una impellicciata Victoria e dagli altri due membri del gruppo. E i loro ...

I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentati da Carlo Verdone ricevono il disco di platino per Chosen (video) : I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentano l'Ep d'esordio Chosen, rilasciato in seguito alla partecipazione a X Factor 11 che hanno concluso con un secondo posto nella classifica generale. Davanti alla band rivelazione dell'edizione 2017 del talent show di Sky Uno solo il talento di Lorenzo Licitra. La band guidata dal cantante Damiano ha però messo a segno i migliori traguardi: disco d'oro in una settimana per il singolo Chosen, disco di ...

L’instore tour dei Maneskin per Chosen e Che tempo che fa : tutti gli appuntamenti del gruppo : L'instore tour dei Maneskin continua l'11 gennaio con un appuntamento in programma a Torino presso il negozio La Feltrinelli. Dopo gli eventi insieme ai finalisti di X Factor Italia, undicesima edizione, la band rivelazione del programma intraprenderà un instore tour proprio che la vedrà firmare le copie dell'album d'esordio, Chosen, in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Dopo la prima tappa di Torino, i Maneskin ...

Måneskin : l'inarrestabile band ospite a Che Tempo Che Fa : Damiano dei Maneskin: 'Sessualità? Niente di Fluido' - LEGGI I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del ...

Maneskin : 7 gennaio ospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa : I Maneskin saranno da Fabio Fazio dopo il grande successo a XFactor, un disco di platino per il singolo Chosen , con più di 4 milioni di visualizzazioni e oltre 4 milioni di streaming su Spotify, un ...

Damiano dei Maneskin : "Donne over 40? Sono aperto a tutto. E' il tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo!" : I Maneskin si godono il successo: Sono già sold-out le date di Milano, Torino, Genova, Parma, Bologna, Roma, Napoli e Palermo nei club si esibiranno a partire da febbraio 2018. Maneskin, tour nel 2018 nelle principali città italiane: ecco le date scelte dalla band di X Factor 11, già disco d'oro con l'ep Chosen prosegui la letturaDamiano dei Maneskin: "Donne over 40? Sono aperto a tutto. ...