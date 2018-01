Mandarini | ecco le loro eccezionali virtù benefiche

: RT @drakesmad: Io non so voi ma le calze del 6 gennaio sono una continua scoperta, tiri fuori un Kinder, poi un lecca-lecca, ecco le Tic-ta… - Gah_Hes : RT @drakesmad: Io non so voi ma le calze del 6 gennaio sono una continua scoperta, tiri fuori un Kinder, poi un lecca-lecca, ecco le Tic-ta… - Gio_Ebasta : Comunque io lo vorrei il calzettone di lana pecora puncicosa del mio babbo pieno di mandarini, noci, maialini di ma… - rapmonsfave : RT @drakesmad: Io non so voi ma le calze del 6 gennaio sono una continua scoperta, tiri fuori un Kinder, poi un lecca-lecca, ecco le Tic-ta… - drakesmad : Io non so voi ma le calze del 6 gennaio sono una continua scoperta, tiri fuori un Kinder, poi un lecca-lecca, ecco… - SRussano21 : Ecco a voi la nuova #busta per noci, mandarini ecc..Totalmente gratis! #bustebiodegradabili #buste #Novamont… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) I, originari della Cina, sono i frutti del mandarino (Citrus reticulata), appartenente alla famiglia delle Rutacee. Molto apprezzati in tutto il mondo, vantano un’infinità di proprietà. Ricchi di vitamine, minerali e fibre, sono nutrienti, digestivi, rafforzano il sistema immunitario, prevengono il raffreddore, proteggono mucose e capillari. Essi prevengono la stitichezza, favorendo il senso di sazietà, regolano la pressione arteriosa, abbassano i livelli di colesterolo cattivo, sono benefici per l’apparato cardiocircolatorio. Di questi frutti non si butta via nulla in quanto la buccia contrasta i radicali liberi, esercitando un’azione antiossidante e, inibendo, grazie alla tangeretina, la crescita delle celule leucemiche attraverso apoptosi (morte programmata delle cellule malate) mentre l’olio essenziale protegge le ferite da infezioni virali, batteri e funghi, ...