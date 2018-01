Maltempo | verso chiusura strada Cervinia

Maltempo - Val d’Aosta : “Non c’è emergenza tecnica o sanitaria - si va verso la normalità” : Si è svolta la riunione del Comitato di protezione civile della Valle d’Aosta, in forma ristretta, nel corso della quale è stata presa in esame la situazione relativa alla criticità meteorologica e viaria conseguente all’ondata di Maltempo che ha interessato il territorio. L’ordinanza di chiusura al traffico della strada regionale 46 della Valtournenche è stata revocata alle dieci di questa mattina. A seguito di messa in sicurezza del ...

Maltempo Liguria : si va “verso il declassamento dell’allerta” : Nonostante “grande attenzione” venga riservata soprattutto ai grandi bacini dei fiumi Entella, Magra e Vara, la tendenza è “verso il declassamento dell’allerta“: lo spiega l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “Tutto e’ stato confermato e si sta andando verso il declassamento dell’allerta, con qualche riflesso un po’ piu’ lungo rispetto alla cessazione delle ...

Maltempo e neve : situazione verso la normalità a Colfiorito : Splende il sole, ed è cessata infatti la nevicata che aveva interessato il valico di Colfiorito al confine tra Umbria e Marche: la situazione è ora completamente regolare e si viaggia senza obbligo di catene montate. Le strade sono sgombere dalla neve. L'articolo Maltempo e neve: situazione verso la normalità a Colfiorito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Emilia Romagna flagellata : dopo l’esondazione del fiume Enza si va verso la normalità : Il giorno dopo l’esondazione del fiume Enza che ha allagato Lentigione e delle piene degli affluenti Emiliani del Po, la situazione sta lentamente tornando sotto controllo. Gli effetti dell’ondata di Maltempo nei giorni scorsi continuano pero’ a creare disagi: nel Bellunese, a Perarolo di Cadore, c’e’ stata paura per il movimento di una frana. L’allarme e’ rientrato, ma le famiglie evacuate resteranno ...

Il Maltempo lascia il nord Italia e si sposta verso il centro sud : Roma - La situazione meteorologica va migliorando al nord, dopo il maltempo che ieri ha messo in ginocchio Liguria ed Emilia Romagna. Proprio su questa regione però il livello di alcuni corsi d'acqua rimane elevato ed il Secchia è ancora sorvegliato speciale, a causa dell'onda piena che al suo passaggio in località Ponte Alto (MO) ha fatto registrare il record di 10 metri e 60. Sei ore dopo è transitato a Bomporto e ...

Maltempo - RFI : circolazione ferroviaria verso la normalità : Dopo i forti disagi causati dal Maltempo e dal gelicidio che hanno interessato alcuni punti della rete ferroviaria in Liguria, Piemonte e Lombardia negli ultimi giorni, la circolazione sta tornando alla normalità. Questa la situazione nelle regioni interessate dal Maltempo alle ore 15.00 come risulta da una nota di Rfi: Liguria-Lombardia-Piemonte: linee Genova-Milano e Genova-Torino riattivate alle ore 14.30 dopo che anche i tratti di linea ...

Maltempo - Viabilità Italia : sconsigliati i viaggi verso la Svizzera : Le intense precipitazioni che continuano ad interessare gran parte del centro-nord Italia, stanno facendo registrare difficolta’ alla circolazione, principalmente in Liguria ed in Piemonte. A renderlo noto e’ Viabilita’ Italia la quale spiega che l’autostrada A6 “Torino-Savona” risulta ancora chiusa per codice nero, in direzione sud tra Mondovi’ e Ceva ed in direzione nord tra Savona e ...

Maltempo - A1 bloccata dalla neve : chiusi i passi Giogo e Colla - primi tir verso nord : Sono stati tutti rimossi i punti di ‘accumulo’ dei mezzi pesanti sull’Autostrada del sole, sia tra i caselli di Scandicci e Firenze nord sia in Valdarno. Il traffico dei mezzi pesanti, secondo quanto comunicato dalla polstrada, sta quindi lentamente riprendendo anche in direzione Bologna e le code, che avevano raggiunto anche 20 chilometri, stanno iniziando a diminuire. La Città metropolitana comunica che in Mugello sono stati ...