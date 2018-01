Maltempo - rischio valanghe : chiusa la strada Pragelato-Sestriere : Anche la strada provinciale 23 del Sestriere chiude per il pericolo di slavine. Su segnalazione e richiesta del comandante dei carabinieri di Sestriere, in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, – informa la Citta’ Metropolitana – la strada non sara’ percorribile dalle 20 di questa sera alle 7 di domani mattina dalla rotatoria per la Val Troncea, in localita’ Traverses a poco prima dell’abitato di ...

Meteo - arriva il Maltempo dopo le feste : pioggia e neve - rischio valanghe : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, dopo le giornate di tempo sereno che hanno contraddistinto gli ultimi giorni di vacanza. La bassa pressione in arrivo dalle isole Baleari, porterà pioggia e neve...

Maltempo in Veneto - criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Venezia, 8 gen. (askanews) Le previsioni meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il ...

Allerta Meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Maltempo - cessato il rischio valanghe a Cervinia : riapre la strada - lunghe code : Turisti e fornitori degli alberghi e degli esercizi commerciali della località sciistica sono in attesa del via libera per raggiunge il paese. Situazione più tranquilla in paese, dove gli albergatori ...

Maltempo - Valle d’Aosta : chiuso per rischio frane il tratto della Statale 26 : Per il rischio di caduta massi, dovuti al Maltempo, e’ stato chiuso al traffico un tratto della strada Statale 26 della Valle d’Aosta, all’altezza del comune di Pre-Saint-Didier. Il traffico e’ provvisoriamente deviato su un percorso alternativo su una strada regionale tra i comuni di Morgex e La Thuile. L'articolo Maltempo, Valle d’Aosta: chiuso per rischio frane il tratto della Statale 26 sembra essere il primo su ...

Maltempo : Lombardia - ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiorna

Maltempo - con l'aumento delle temperature più alto il rischio valanghe - : Con le precipitazioni e la colonnina del mercurio sopra gli zero gradi anche oltre i duemila metri aumentano i pericoli per gli sciatori e, soprattutto, per chi si cimenta nei fuori pista

Maltempo - ancora allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - rischio valanghe in Veneto e allerta neve in Lombardia - : Dopo le nevicate dei giorni scorsi , l'allarme valanghe è di grado 3 su 5 su gran parte del settore alpino. La Regione veneta: "Pericolo marcato". La Protezione civile lombarda: codice giallo per ...

Maltempo - Cortina nel caos. Allerta neve e rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Maltempo - allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo