Maltempo | nubifragio nel Savonese | ferrovia interrotta 

Maltempo - nubifragio a Roma : traffico e disagi sulla Metro A e B : Giornata di pioggia battente sulla Capitale che ha causato disagi sulla circolazione automobilistica e guasti alle strutture della Metro A e B. Al momento vengono segnalate code sul Muro Torto, sulla Tangenziale Est all’altezza di via Salaria e in direzione stadio Olimpico, rallentamenti dovuti al Maltempo anche sulla via Flaminia e sulla Casilina. Nelle Metro A sono fuori servizio i montascale nelle stazioni di Lucio Sestio, Colli Albani, ...

Maltempo - nubifragio in Calabria : tanti disagi - danni a Reggio : Lunedì grigio in Calabria a causa del forte Maltempo che ha interessato la Regione. In particolare un violento nubifragio ha messo in ginocchio diversi centri, con grandi danni e disagi a Reggio Calabria. La pioggia abbondante, che si è prolungata per oltre due ore all’alba di stamane, ha causato allagamenti in tutta la città: i tombini sono saltati e numerose strade sono risultate impraticabili. Nella zona sud, in particolare sul viale ...