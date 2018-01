Maltempo al Nord Ovest e temperature in rialzo in tutta Italia

Meteo Protezione Civile : ALLERTA Maltempo al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio : Condizioni di forte MALTEMPO interesseranno nella giornata di domani il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Ovest, dove si verificheranno precipitazioni intense e persistenti che potranno creare...

Allerta Meteo - irrompe lo scirocco : caldo record in tutt’Italia - temperature pazzesche. Attenzione al forte Maltempo al Nord/Ovest : 1/26 ...

Maltempo in arrivo : oggi piogge al nord : Roma, 7 gen. (askanews) 'Una perturbazione atlantica, la numero 5 di gennaio, si sta lentamente avvicinando all'Italia e oggi porterà piogge sparse su gran parte del nord, con nuove nevicate sulle ...

Meteo : domenica di Maltempo sull'Italia. Vento e mite al centro-sud - allerta meteo al nord : Ecco la perturbazione atlantica sull'Italia. Molte nubi ovunque, rischio nubifragi sul nord-ovest. Temperature in aumento! Una domenica di maltempo sull'Italia a causa dell'ingresso dell'ennesima...

ALLERTA METEO BEFANA/ Maltempo Epifania - neve e pioggia al nord : ecco le strade chiuse (ultime notizie) : ALLERTA METEO BEFANA, Maltempo Epifania al nord con neve e forti temporali: anticipo di Primavera al centro-sud, tutte le previsioni per il weekend del 6-7 gennaio 2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:35:00 GMT)

All’Epifania torna il Maltempo al Nord : attese pioggia e neve : Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto sull’Italia, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, per foschie, nebbie e nubi basse, ma tempo in prevalenza asciutto. I meteorologi di ilmeteo.it avvisano che la situazione è destinata a cambiare nel corso dell’imminente weekend dell’Epifania. ...

Meteo - previsioni Epifania : piogge e Maltempo al Nord - primavera al Sud : ROMA Un'altra ondata di maltempo in occasione dell'Epifania. È quanto, in estrema sintesi, prevedono a 3bMeteo.com. Al Nord, dunque, tornerà la pioggia con primi deboli fenomeni già venerdì ma in ...

Allerta Meteo Epifania 2018 : nel weekend della Befana forte vento e caldo incredibile in tutt’Italia - ma anche Maltempo al Nord : Allerta Meteo Epifania 2018 – La Befana porta un’altra tempesta sull’Italia, ma stavolta il maltempo colpirà soltanto il Nord/Ovest con forti piogge in Piemonte e abbondanti nevicate sulle Alpi ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.000/1.500 metri di altitudine. Ancora una volta, come sta già succedendo in queste ore con il ...

Maltempo : centro-nord - ancora forti venti : (ANSA) - ROMA, 3 GEN - Nuovo allerta meteo del Dipartimento della protezione civile che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti di burrasca nord-occidentali sulla Toscana, in estensione dalle ore ...

Maltempo : centro-nord - ancora forti venti : (ANSA) - ROMA, 3 GEN - Nuovo allerta meteo del Dipartimento della protezione civile che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti di burrasca nord-occidentali sulla Toscana, in estensione dalle ore ...

Clima mite fino a venerdì - ma con la befana torna il Maltempo a Nord : Roma - Prima settimana del nuovo anno molto dinamica in Europa sotto l'influenza di forti correnti atlantiche che stanno determinando dei veloci peggioramenti sulla nostra Penisola associati a venti anche tempestosi e mari agitati. Tale assetto tenderà a modificarsi nel corso del weekend dell'Epifania dove rivolgiamo la nostra attenzione. VENERDI' 5 GENNAIO. Giornata di transizione, con tempo nel complesso stabile da Nord a ...

Maltempo : neve al Nord - venti e piogge al Sud - : Burrasche hanno colpito nelle ultime ore le regioni meridionali. Particolarmente intensi i fenomeni nel Catanzarese e in Sardegna. Sono stati interrotti alcuni collegamenti con gli arcipelaghi nelle ...

Maltempo - ancora allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - ancora allarta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...