Malgioglio | ' così ho scoperto di essere gay'

: seguire la diretta del gfvip la notte di halloween é stato stupendo, credo di non aver mai riso così tanto POI IL… - ravenclairee : seguire la diretta del gfvip la notte di halloween é stato stupendo, credo di non aver mai riso così tanto POI IL… - fioridifragola : Sono così trash che anche sul gruppo della scuola rispondo con le gif di malgioglio - Maria75172840 : RT @artesilio: Grazie a @matteorenzi ora tutti pagano il canone del carrozzone RAI, colmando cosí ancor di piú le tasche di dirigenti e man… - LifeisJK : RT @worldwidebtsbae: #BTSinItaly2018 Io descrivo l'Italia così: Cibo Trash Disagio Barbara D'Urso Batti le mani schiocca le dita Gino Malgi… - worldwidebtsbae : #BTSinItaly2018 Io descrivo l'Italia così: Cibo Trash Disagio Barbara D'Urso Batti le mani schiocca le dita Gino Ma… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Sicuramente Cristianoè stato uno dei concorrenti forse più controversi e particolari della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed i suoi modi di fare e di rapportarsi con gli altri non sono di certo passati inosservati. Un uomo che, all'interno della casa che lo accolto per qualche settimana, è riuscito a liberarsi di tutte le sue maschere ed allo stesso modo, quello stesso uomo divenuto famoso anche per il suo inconfondibile ciuffetto bianco, ha deciso di abbassare le proprie difese per parlare di sé e della sua vita sentimentale a DiPiù, durante una intervista indetta proprio per lui. Secondo quanto pubblicato, e rivelato dallo stesso, la sua vita sessuale ed i suoi gusti sessuali erano normalissimi fino all'età di quindici anni, quando qualcosa si è fiondato nella sua vita, tramutando il suo modo di. Maglioglio, un ragazzo come tanto che ha...