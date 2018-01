Malattie infiammatorie intestinali in crescita | la causa è l' occidentalizazzione degli

Malattie infiammatorie Croniche Intestinali - IBDUnmasked : arriva il 3° capitolo - continuano le avventure de “Gli Invincibili” : La campagna IBDUnmasked, voluta da Takeda in collaborazione con Marvel Custom Solutions e diffusa in Italia anche grazie all’Associazione A.M.I.C.I. Onlus, si arricchisce del 3° capitolo della graphic novel, ideata dai creativi di Marvel Custom Solutions, che racconta la storia di Samarium, supereroe con colite ulcerosa e del team Gli Invincibili. L’obiettivo di IBDUnmasked è quello di mettere al centro i pazienti che soffrono di IBD ...