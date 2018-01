Malattie da raffreddamento | i principali rimedi decogestionanti fai da te

: Sciroppo alla #propoli che unisce le qualità di questa sostanza con il #miele. Il suo utilizzo è utile contro il ma… - TerredLoppiano : Sciroppo alla #propoli che unisce le qualità di questa sostanza con il #miele. Il suo utilizzo è utile contro il ma… - NutraceuticaIT : RT @Luca_Avoledo: LE ERBE DEL MIO PROGRAMMA NATURALE CONTRO I MALI DI STAGIONE Sono 8 e la loro azione aiuta a prevenire e combattere le ma… - Luca_Avoledo : LE ERBE DEL MIO PROGRAMMA NATURALE CONTRO I MALI DI STAGIONE Sono 8 e la loro azione aiuta a prevenire e combattere… - DietingerWalter : L’aconito, Aconitum napellus, è la pianta europea più velenosa in assoluto. Nello stesso tempo e un potente rimedio… - MauroFelci : @Fiordaliso_ ???? Stiamo tutti così. Le comuni malattie da raffreddamento purtroppo le becchiamo comunque. Basta una… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Complice il freddo, naso chiuso, mal di gola, tosse secca o grassa e, in generale, leda, sono un autentico incubo della stagione invernale. Tanti sono idecongestionanti fai da te che è possibile preparare in modo semplice ed economico in casa. Per liberare velocemene le vie respiratorie, la soluzione salina rappresenta un’ottima soluzione. E’ sufficiente far bollire in un pentolino una tazza d’acqua abbondante, versandola in un contentiroe sterile con l’aggiunta di un cucchiaino di sale non iodato e di un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Mescolate e lasciate che si raffreddi. Una volta tiepida, la soluzione può essere usata per l’effettuazione di lavaggi nasali con una siringa o uno spray. In alternativa, mezzo cucchiaino di pepe di cayenna, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, tre cucchiai di miele biolgoico, 60 ml di succo di limone, 60 ml di ...