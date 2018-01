: RT @notiveri: Dalla #Cina agli Usa, così #Macron sta scalzando la Merkel dalla leadership europea: Il presidente francese inizia il suo via… - SilviaCantoia : RT @notiveri: Dalla #Cina agli Usa, così #Macron sta scalzando la Merkel dalla leadership europea: Il presidente francese inizia il suo via… - formichenews : Dalla #Cina agli #Usa, così @EmmanuelMacron sta scalzando la Merkel dalla leadership europea. L’articolo di @de_f_t - romi_andrio : RT @repubblica: Macron: "Il futuro ha bisogno di Francia, Europa e Cina: siamo la memoria del mondo” - GPNMediaCenter : #Francia: inizia il viaggio di Macron in Cina Il presidente francese, Emmanuel Macron, farà la sua prima... - infoitestero : Dalla Cina agli Usa, così Macron sta scalzando la Merkel dalla leadership europea ( -

Il presidente francese Emmanuelha proposto alladi "rilanciare latica".ha iniziato la sua visita di Stato inda Xian,l'antica capitale che era il punto di partenza della Via della seta,ribadendo il suo sostegno al progetto cinese di unarotta della seta che colleghi laall'Europa via Eurasia E ha promesso che tornerà "almeno una volta all'anno in", "perché è la condizione perché il nostro rapporto entri in unaera".Il suo discorso è durato un'ora e mezza.(Di lunedì 8 gennaio 2018)