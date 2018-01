: Lynk & Co 03 - Un esemplare, due avvistamenti (a Roma e Firenze) - thexeon : Lynk & Co 03 - Un esemplare, due avvistamenti (a Roma e Firenze) - quattroruote : #Lynk&Co prosegue i test per la 03: avvistato a Firenze un prototipo della nuova berlina cinese… - focus_motori : Lynk & Co 03 - Avvistato a Firenze un esemplare di prova - lynk_nvulinh38 : RT @gayrotismo: The In-Laws Parte 3 Assista completo aqui: - lynk_nvulinh38 : RT @gayrotismo: Bareback Rocco Steele & Armond Rizzo Assista completo aqui: -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 8 gennaio 2018) L'ultima volta che l'avevamo vista, la; Co 03 era impegnata con i test su strada sulle Alpi. All'epoca - era l'inizio di luglio - la berlina del neonato marchio del gruppo Geely era ancora pesantemente camuffata. Oggi la incontriamo di nuovo, grazie a questa foto scattata adal lettore Giacomo Baldi, e la situazione è cambiata parecchio: i pannelli protettivi, più leggeri e ristretti, lasciano intravedere molti dettagli in più. A partire dall'articolazione interna dei gruppi ottici posteriori, ora del tutto scoperti.Solo elettrificata. La 03, secondo modello di serie in rampa di lancio dopo il debutto della Suv 01 - in programma in Europa per l'anno prossimo -, condividerà con questa due caratteristiche essenziali: il modello di proprietà alternativo, basato sulla condivisione di una chiave digitale tra un gruppo di utenti, e l'impiego dei più recenti turbobenzina ...