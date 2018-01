Lunedì 8 gennaio 2018 | le prime pagine dei giornali italiani

Al via Romanzo Famigliare su Rai1 - anticipazioni prima puntata di Lunedì 8 gennaio : madri - figlie e gravidanze inattese : Debutta lunedì 8 gennaio Romanzo Famigliare su Rai1, il grande affresco familiare contemporaneo diretto da Francesca Archibugi: per la prima volta alla regia per un progetto di una miniserie tv, la regista ha voluto mettere in scena un racconto di ampio respiro ambientato in una Livorno che vive intorno ai suoi prestigiosi cantieri navali. Romanzo Famigliare SU Rai1: LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA Dodici episodi per sei serate, Romanzo ...

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 8 gennaio 2018 : Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 8 gennaio 2018... L'articolo Oroscopo del giorno oggi Lunedì 8 gennaio 2018 su Roma Daily News.

Il film consigliato di oggi - Lunedì 8 gennaio : ‘Quo vado?’ : Buongiorno, buon inizio settimana e buon rientro dalle vacanze a tutti! Come suggerimento per la vostra serata, abbiamo scelto una pellicola leggera e divertente, con un attore italiano a dir poco demenziale: Checco Zalone! Quindi, il film consigliato di oggi, 8 gennaio, è la commedia Quo vado?, ultimo lavoro cinematografico dell’attore/cantautore barese. film consigliato: ‘Quo vado?’ Cosa non si fa per mantenere il posto fisso ...

Le foto di Lunedì 8 gennaio : Le migliori immagini di oggi, man mano che arrivano The post Le foto di lunedì 8 gennaio appeared first on Il Post.

Stasera in tv : programmi tv di oggi - Lunedì 8 gennaio : Sport in diretta tv . Non va mai in vacanza il calcio inglese, alle 20.45 Brighton & Hove Albion-Crystal Palace (FA Cup) su FOX SPORTS. Seconda serata Film . Il patto dei lupi con Monica Bellucci, ...

Amici - dall’8 gennaio dal Lunedì al venerdì alle 13 : 50 su Real Time : Dopo la pausa natalizia ritorna Amici su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì alle 13:50

“Romanzo Famigliare” – Prima puntata di Lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate e al via da questa sera. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Prima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Trama e ...

Lunedi 8 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : I Delitti del Barlume - Un due tre stella! - PRODUZIONE ORIGINALE SKYTorna la produzione originale Sky con vecchi e nuovi personaggi (Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunita' di Pineta. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15 e COLLECTION HD ore 21.45) Palle di neveSophie e la sorellina Lucie si sono appena trasferite in un piccolo villaggio canadese, ricoperto dalla neve. Di ...

“Che fuori tempo che fa” – Quattordicesima puntata di Lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. : Quattordicesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, gli ospiti fissi Max Pezzali (che da questa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Quattordicesima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 8 gennaio 2018. Su Canale5 Checco Zalone in Quo Vado? : Checco Zalone in Quo Vado? Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare – Prima Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Emma e Micol Pagnotta vivono a Roma, praticamente da sole poiché Agostino, Capitano di Corvetta della Marina Militare, è spesso in missione. Le cose cambiano quando Agostino accetta di essere ...

Caldo senza precedenti - battuti i primi record. Temperature in ulteriore aumento Lunedì 8 Gennaio - clima folle : clima folle sull’Italia in queste ore. Oggi, Domenica 7 Gennaio, due stazioni meteo ufficiali della rete dell’Aeronautica Militare hanno fatto registrare la temperatura più alta mai registrata nel mese di Gennaio: si tratta di Alghero, che con +21,6°C ha superato il precedente record di un grado esatto (era di +20,6°C e risaliva al 23 Gennaio 1997), e di Capo Caccia, che con +19,8°C ha superato il precedente record del 21 Gennaio ...

Meteo Protezione Civile : ALLERTA MALTEMPO al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio : Condizioni di forte MALTEMPO interesseranno nella giornata di domani il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Ovest, dove si verificheranno precipitazioni intense e persistenti che potranno creare...

Striscia la Notizia - nuova coppia di conduttori da Lunedì 8 gennaio : Nuovo cambio della guardia dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. Dopo il saluto di Ezio Greggio che

Le previsioni del tempo per Lunedì 8 gennaio : Se e dove pioverà o nevicherà: che è poi la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni del tempo per lunedì 8 gennaio appeared first on Il Post.