Lombardia - Maroni non si ricandida : Al mio posto corre Fontana : Dopo le indiscrezioni arriva la conferma: Roberto Maroni ha deciso di rinunciare "per motivi personali" alla candidatura per un eventuale bis come presidente della Regione Lombardia.Il governatore ha comunicato oggi la sua scelta alla giunta e ha indicato il nome di Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, come candidato del Carroccio.L'ufficialità arriva dopo che già ieri, al termine del vertice del centrodestra ad Arcore, ...

