Lolistraw | la cannuccia biodegradabile che si può mangiare

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Mentre in Italia infuria la battaglia sui sacchetti dell’ortofrutta dei supermercati, tra dietrologie, indignazione social e meme vari ed eventuali, a New York si progetta una curiosa alternativa a un altro oggetto di plastica potenzialmente pericoloso per l’ambiente: la cara, vecchia. Sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove ha già raccolto fondi per circa 23 mila dollari, è infatti approdata la nuova: un inedito esemplare dinon soloe compostabile, ma anche – ed è questa la novità – commestibile. La promessa del team di Loliware, l’azienda che ha ideato il prodotto, è quella di fornire una nuova tipologia direalizzata esclusivamente con alghe, che regali la stessa sensazione tattile sulle labbra di un comune esemplare in plastica. Lagarantirebbe tutto questo fino a un massimo di 24 ore di utilizzo, e ...