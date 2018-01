L’iPhone è ' tossico' per i bambini

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Due importanti investitori di Apple hanno pubblicato una lettera aperta che invita il colosso di Cupertino a sviluppare nuovi strumenti software per aiutare i genitori a controllare e a limitare l'uso del telefono più facilmente oltre che a studiare gli effetti negativi derivanti da un uso eccessivo dei dispositivi tecnologici. La lettera dal fondo attivista Jana e dai pensionati californiani Jana Partners LLC e il California State Teachers 'Retirement System, che congiuntamente controllano oltre due miliardi di dollari di azioni Apple, hanno fatto sentire la loro voce, grazie ad una lettera aperta, di cui dà notizia The Wall Street Journal. Secondo i due autorevoli investitori, Apple dovrebbe fare di più per frenare la dipendenza da smartphone tra ie gli adolescenti. L’istanza è in linea con la crescente preoccupazione dell’opinione pubblica per i possibili effetti negativi ...