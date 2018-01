LG G7 potrebbe essere presentato più tardi del previsto

The Big Bang Theory - la 12esima stagione potrebbe essere l’ultima : Dopo più di dieci anni, The Big Bang Theory è ancora la serie comica più vista della televisione americana. Non aveva stupito qualche mese fa, dunque, la scelta della Cbs, il canale americano su cui va in onda, di rinnovare questa produzione per altre due stagioni, la undicesima e dodicesima. Mentre però ufficialmente non è stata manifestata alcune intenzione di interrompere la sit-com, in molti sono convinti che il dodicesimo ciclo di episodi ...

Ecco come potrebbe essere la nuova Inter di Spalletti - secondo voci di mercato Video : In queste ore frenetiche di calciomercato [Video] le voci di corridoio non tengono fuori l'#Inter, alle prese con la crisi di risultati iniziata dopo la partita di coppa Italia contro il Pordenone. E' bastato poco per intaccare il meccanismo quasi perfetto che era riuscito a costruire #Spalletti. I nerazzurri sono caduti alle prime difficolta' in rosa e senza i dovuti ricambi Spalletti fara' certamente fatica a mantenere alti certi obiettivi. ...

Samsung Galaxy Note 10 : un concept ci mostra come potrebbe essere : Stando a Benjamin Geskin, il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe essere lanciato nel 2020 (e non il prossimo anno) e vantare un design futuristico L'articolo Samsung Galaxy Note 10: un concept ci mostra come potrebbe essere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cultura e arte - a Roma una miniera che potrebbe essere sfruttata meglio : Già si sapeva da settembre, ma la conferma indubbiamente colpisce e impressiona: il Colosseo resta la grande star del nostro patrimonio storico-artistico nazionale. I critici parleranno di ...

Occhio pigro e disturbi della visione : la soluzione potrebbe essere più semplice del previsto : I disturbi della visione, come l’Occhio pigro, potrebbero trovare una nuova strada terapeutica nella dopamina. Lo rivela uno studio del gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Iit-Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto, in Trentino, che ha dimostrato due aspetti importanti dell’elaborazione dell’informazione visiva. Si tratta di disturbi che dipendono dalla ridotta capacita’ del cervello di ...

Lenovo vuole rilanciare il brand ZUK - intanto le cuffie LIVE di Meizu potrebbero essere molto costose : Lenovo prepara il rilancio del brand ZUK, Meizu sarebbe pronta a lanciare LIVE, nuovi auricolari di fascia alta. L'articolo Lenovo vuole rilanciare il brand ZUK, intanto le cuffie LIVE di Meizu potrebbero essere molto costose è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Zuckerberg sta studiando le criptovalute - e potrebbe essere il vero cambiamento del 2018 : Ha infatti ammesso il numero uno di Facebook che 'Ci sono già delle controtendenze di questo fenomeno - come la crittografia e il mondo delle criptovalute - che tolgono il potere dalle istituzioni ...

Il 2018 potrebbe essere un anno nefasto per i terremoti : Questo 2018 appena cominciato, tra botti, cene luculliane e buoni propositi, rischia di rimanere nella nostra memoria per fatti tragici e rivoluzionari. Appurato che il nostro pianeta ha rallentato in maniera globale la sua rotazione, non per questo avverrà mai che che la Terra interrompa il suo eterno movimento, per, improvvisamente, fermarsi. Prepariamoci all'aumento della attività sismica Ma Rogert Bichman, geologo all'Università del ...

Milan - Walcott si propone ai rossoneri : potrebbe essere il colpo invernale : Milan, Walcott si propone ai rossoneri: potrebbe essere il colpo invernale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Walcott SI propone AI rossoneri – Spunta un nuovo nome affascinante in orbita Milan per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Theo Walcott si sarebbe proposto al club rossonero negli ultimi giorni. ...

Spotify potrebbe essere vicino a una svolta epocale : potrebbe quotarsi in borsa : Spotify è il più grande servizio di streaming musicale, valutato lo scorso anno oltre 19 miliardi di dollari e con questa nuova mossa ha conquistato l'attenzione sia di Wall Street che della Silicon ...

Spotify potrebbe essere vicino a una svolta epocale : potrebbe quotarsi in borsa : Il team di Spotify avrebbe già presentato la richiesta documentazione per procedere alla quotazione. Ecco tutti i dettagli al momento noti L'articolo Spotify potrebbe essere vicino a una svolta epocale: potrebbe quotarsi in borsa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

È bruciato un capannone dismesso in provincia di Pavia - il fumo potrebbe essere tossico : Era in disuso da tempo e non si sa cosa conservasse, forse plastica, pneumatici e materiale di scarto The post È bruciato un capannone dismesso in provincia di Pavia, il fumo potrebbe essere tossico appeared first on Il Post.

Occhio ai gadget smart di seconda mano - potrebbero essere compromessi da prima dell’acquisto : Con tutti i nuovi malware e gli attacchi informatici che affollano le news specializzate è difficile non diventare iperprotettivi sulla sicurezza dei propri dispositivi. Ecco allora un ulteriore spunto per dare sfogo alla paranoia: e se i gadget che acquistiamo fossero compromessi ancora prima ancora di acquistarli? Molti ricordano lo scandalo Superfish che ha visto coinvolta Lenovo un paio di anni fa, ma sempre più frequentemente sono diversi ...

Cantarelli - Basanieri : 'Appello a Cucinelli - potrebbe essere il soggetto giusto per trovare una soluzione' : Un augurio che ha il sapore di un appello. E' quello rivolto dal sindaco di Cortona Francesca Basanieri ai lavoratori della Cantarelli e agli imprenditori del territorio. Il primo cittadino, dopo ...