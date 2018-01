L' Egitto di Seti I si trasferisce a Basilea

: Exodus - Dei e Re Streaming - - Altadefinizion2 : Exodus - Dei e Re Streaming - -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Rimarrà aperta fino al 6 maggio 2018 'Scanning– The Regeneration of a Pharaonic Tomb', la mostra allestita all’Antikenmuseum diche permette di visitare l’esatta riproduzione di due delle principali sale della tomba diI, il faraone della XIX dinastia egizia vissuto tra il 1324 e il 1279 a.C. Stanza delle Bellezze e la Stanza dei Pilastri Con l’aiuto delle più moderne tecnologie 3D, la Factum Foundation di Madrid e l’Università dihanno ricostruito la Stanza delle Bellezze e la Stanza dei Pilastri, le prime due tappe di un lungo percorso voluto dalla Theban Necropolis Preservation Initiative e destinato a proporre, entro il 2020, in scala 1:1 l’intero complesso funerario da installare poco distante dal luogo dove sorge la tomba originale. La mostra presentata al museo basilese dovrebbe quindi rappresentare un test per saggiare la risposta del turismo di massa ...