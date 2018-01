Legge Fornero | Tajani | La riforma non metterà a rischio i conti

La Legge Fornero irrompe in campagna elettorale : i meriti della riforma varata nel 2012 : La legge Fornero sul sistema pensionistico è tornata d'attualità con l'avvicinarsi delle elezioni politiche, tra chi in caso di vittoria promette di abolirla e chi invece ne difende l'impianto di base.

Centrodestra - vertice ad Arcore : Maroni verso rinuncia in Lombardia «Legge Fornero sarà abrogata» : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione. Per la Lombardia ora il candidato in pectore è Attilio Fontana

Centrodestra - Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia E la Legge Fornero sarà abolita : Comunicato congiunto: l’attuale governatore lombardo potrebbe non ricandidarsi per un bis «per motivi personali». Sulla legge Fornero la spunta Salvini: la coalizione ne chiederà l’abolizione

