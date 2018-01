Le tre rose di Eva | la quinta stagione non ci sarà | le parole di Aurora

Le tre rose di Eva : Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction? La replica di lei : Le tre rose di Eva: Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction a sua insaputa? L’attrice replica così Dal debutto al cinema con Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi , dopo il Grande Fratello, si è affermata come attrice soprattutto grazie alle fiction italiane di Mediaset. Oggi infatti la stessa interpreta uno dei personaggi protagonisti ne Le tre rose […] L'articolo Le tre rose di Eva: Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction? La ...

La quinta stagione de Le tre rose di Eva ci sarà? Ecco tutta la verità Video : Ecco ci con un nuovo appuntamento con le notizie su Le tre rose di Eva, che ha appena visto Luca Capuano, l'attore che da' il volto a Edoardo Monforte raccontare della terribile malattia della mogli [ Video ]e. Le ultime novita' ci svelano che Mediaset non ha ancora preso una decisione sul rinnovo della fiction con Anna Safroncik e Roberto Farnesi. Le tre rose di Eva 4: il lieto fine di Alessandro e Aurora Giovedì 4 gennaio si è conclusa la quarta ...

Luca Capuano - l’attore de ‘Le tre rose di Eva’ e la malattia della moglie : “E’ stato devastante. Mesi di fatica e dolore” : Luca Capuano , 40 anni, è un volto noto per chi segue le fiction tv. Attore in “Centovetrine” e “Le tre rose di Eva“, Luca ha raccontato a Grazia del dramma che ha colpito la sua famiglia. Un anno fa a sua moglie Carlotta, anche lei attrice, è stato diagnosticato un linfoma tra il cuore e la pleura: “Mia moglie ha attraversato Mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la ...

Le tre rose di Eva - Luca Capuano e la malattia della moglie Carlotta Lo Greco : ‘Mesi di dolore’ : Luca Capuano , amato volto del piccolo schermo, noto al grande pubblico per aver preso parte alla soap Centovetrine e alla fiction Le tre rose di Eva, ha rivelato al settimanale Grazia il dramma che lui e la moglie Carlotta Lo Greco , anche lei attrice, si sono trovati a vivere nel 2017. A inizio anno, infatti, alla donna fu diagnosticato un tumore tra il cuore e la pleura. Carlotta , che in Centovetrine presta il volto a Bianca De Gregorio, ha ...

Fiat Chrysler prosegue la corsa - nuovo picco storico ol tre 17 euro : Vigoroso rialzo per Fiat Chrysler , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%. Il titolo del gruppo automobilistico continua a registrare nuovi record storici: ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Le tre rose di Eva | Auditel 4 gennaio : La prima puntata di ‘Meraviglie’, il documentario di Rai 1 condotto da Alberto Angela, ha totalizzato la miglior percentuale di share ieri sera? Come si è “piazzata” in termini di Ascolti tv la serie tv mediaset ‘le tre rose di eva’? Scopriamolo assieme continuando a leggere i dati Auditel della giornata di ieri, 4 gennaio 2018. Ascolti tv 4 gennaio 2018 Rai 1. Il ‘cenacolo’ di Leonardo Da Vinci, ...