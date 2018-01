Le neo mamme costrette ad abbandonare il lavoro | la denuncia dell' Ispettorato nazionale

Boom di dimissioni per le neomamme. In 25 mila costrette a lasciare il lavoro : Dalla Lombardia alla Sicilia: nonostante differenze anche sostanziali nel mondo del lavoro e nella rete familiare , per le donne ritornare al lavoro dopo la nascita di un figlio sta diventando sempre più problematico in tutte le regioni d'Italia, anche in quelle dove ...

Bonus mamme anche a donne straniere con permesso di soggiorno temporaneo : Lo ha stabilito il Tribunale di Milano annullando la circolare dell'Inps che metteva tra i requisiti per ritirare l'assegno di natalità il permesso di soggiorno definitivo -

Kim Kardashian spinge le neo-mamme a mangiare la placenta - ma uno studio la smentisce : "Non fa bene" : Lo aveva sostenuto con forza sin dal primo parto, ma ora un nuovo studio condotto nell'Università Nevada di Las Vegas mostra che mangiare la propria placenta non fa bene, come invece Kim Kardashian voleva far credere. L'assunzione di capsule di placenta, infatti, è molto in voga fra le celebrities, tanto che le sorelle Kardashian - ma anche Coleen Rooney, la moglie dell'ex calciatore del Manchester United - ne hanno promosso il ...

“Speriamo che sia… l’ultima” : la prima campagna antifumo rivolta alle donne in gravidanza e alle neo-mamme : Stop alle sigarette in gravidanza. Si terrà oggi (dalle ore 9 alle 13) all’Ospedale dei Colli di Napoli, una delle quattro tappe italiane (la prima a Torino, poi Padova e Bari), di «Speriamo che sia… l’ultima», la prima campagna antifumo interamente rivolta alle donne in gravidanza e alle neo-mamme. A coordinare la giornata partenopea sono gli oncologi polmonari Danilo Rocco e Ciro Battiloro. «L’Ospedale dei Colli – spiega Danilo Rocco – è ...

Roma - Cgil : Calenda salvi anche neomamme Almaviva trasferite : Roma, 27 ott. (askanews) 'Rimaniamo increduli di fronte alla decisione del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, di intervenire nei confronti dell'azienda Almaviva bloccando i ...