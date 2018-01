Le Lune_dì Stefano Torossi | il Cavalier Serpente | “CI CHIEDIAMO PERCHE’”

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SI PUO’ VIVERE SENZA IL SALTERIO?” : Certo; come si riusciva a VIVERE SENZA il giradischi prima che lo inventassero. Però domenica 10, nella sala dell’Immacolata a Santi Apostoli, l’ultimo raffinato concerto del festival dell’Architasto ci ha fatto capire che se invece il salterio c’è, si vive un po’ meglio. Questa fatina, Franziska Fleischanderl, è una delle poche salteriste in circolazione e […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SORPRESA QUASI DI FAMIGLIA” : La Sala Cadorin A Via Veneto, fra i tanti grandi alberghi, c’è il Grand Hotel Palace (ex Ambasciatori), costruito da Piacentini nel 1926. Come in tutti gli altri, anche in questo c’è il salone bar, che però non è un salone qualunque: è la “Sala Cadorin”. Guido Cadorin, pittore veneziano della prima metà del ‘900 […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “ROMANI ANTICHI E MODERNI” : “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa”. Martedì 28 novembre, pomeriggio avanzato, quasi sera. Si inaugura la mostra ai Mercati Traianei di Roma. Difficile immaginare un argomento più interessante e una location più speciale. Oltretutto è una di quelle serate limpidissime di luna quasi piena, che, insieme alla nuova illuminazione dei fori imperiali sui quali si affacciano […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “DUE SORPRESE” : Ci siamo capitati per un fortunato caso (altrimenti che sorpresa sarebbe stata?) che ci ha indotti a fare qualcosa di imprevisto: mollare quello per cui eravamo usciti da casa. Eravamo su, nella saletta al secondo piano del Mercato Centrale Roma di Via Giolitti, dove ci aveva dato appuntamento Arteindiretta per partecipare a un racconto accompagnato […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “MOMENTI DI INTIMITA’ “ : Al primo piano del Museo Andersen c’è questo quadro che, oltre a essere ben dipinto, ritrae con grande delicatezza, bisogna proprio dirlo, un momento di intimità: la fine di un incontro omosessuale, scena forse non tanto comune ma certamente accettata all’epoca fra artisti del nord, e magari giovani locali. Il Museo Andersen è una grande […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “IRRIVERENZE” : Presentazione Stagioni delle Arti. Parco della Musica, mercoledì 8, conferenza stampa di presentazione delle Stagioni delle Arti 2017-18. Un tripudio di notizie positive: numero di concerti, lezioni e incontri con il pubblico, spettatori in continua crescita, come gli incassi; e non è poco, trattandosi di un’istituzione pubblica, che contrariamente alle altre non è in passivo […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “MEZZO MILLENNIO” : E’ il tempo che ci separa dal botto provocato da Martin Lutero con la sua riforma. C’è a Roma una chiesa cattolica apostolica romana officiata dei preti tedeschi: S. Maria dell’Anima. E’ una chiesa che ha il pregio, raro in città, di essere bene illuminata. Quando entri il soffitto sembra un cielo, i pilastri brillano […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “MISSIONE SUICIDA” : Questa settimana abbiamo deciso di buttarci fra le braccia di tutti quelli che aspettano un pretesto per darci un buffetto, o magari uno sganassone. Ecco, glieli forniamo noi: più di uno. Primo: non ci piacciono gli strumenti giapponesi (quelli tradizionali, naturalmente; su eventuali usi rock o jazz nulla ci è pervenuto dalle fonti deputate). Roma, […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “UN MILIARDO DI CREDULONI” : Creduloni, per essere buoni e non chiamarli criminali. Avranno anche una delle più antiche civiltà del mondo, ma su certi argomenti sono proprio indietro. Parliamo dei cinesi e delle loro fissazioni mediche e alimentari. Che mettono a rischio un numero esagerato di povere bestie le quali, proprio per colpa loro, hanno ormai una zampa nella […]