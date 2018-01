Le Borse europee avanzano positive Record Fca | poi ritraccia

Le Borse europee avanzano positive. Nuovo sprint per Fca : Da parte americana spunti potrebbero arrivare dai discorsi di discorsi di Bostic, William e Rosegren, tutti membri della Fed, su economia e politica monetaria e sull'obiettivo di inflazione. In ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 46% : 9.25 Apertura positiva per le Borse europee, dopo la chiusura record di Wall Street lo scorso venerdì. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,46% a 22.867 punti. Nuovo sprint di Fca,che segna +2,79%. Margine Btp-Bund tedesco a 154,7 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,98%. Londra in parità, Parigi +0,23% e Francoforte +0,6% Euro a 1,2010 dollari e 136,03 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee chiudono in spolvero - ancora rally per Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : Un exploit del mercato del lavoro americano potrebbe portare la Federal Reserve ad attuare una politica monetaria più restrittiva, cosa che, come noto, non è ben vista dagli operatori. Dal fronte ...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : ... da segnalare l' indebolimento dell'inflazione in Eurozona , cosa che potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad assumere un atteggiamento soft in materia di ritiro degli stimoli all'economia. ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 16% : 9.13 Apertura in rialzo per le Borse europee dopo i guadagni di ieri e sulla scia del nuovo record di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,16% a 22.547 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 158 punti, con rendimento del decennale al 2,026%. Londra pressoché stabile, Parigi +0,19% e Francoforte +0,39%. Euro scambiato a 1,2063 dollari e 136,366 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee in rialzo - bene Milano : 9.54 Apertura in rialzo per le Borse europee, spinte dai risultati di Wall Street e Tokyo, che ha chiuso a +3,26%. A Piazza Affari,l'Ftse Mib ha aperto a +0,49%, ma dopo i primi scambi è salito a +1,18%. Scarto Btp-Bund tedesco a 162punti, con rendimento del decennale al 2,06%. Londra +0,26%, Parigi +0,54% e Francoforte +0,68%. Euro a 1,2025 dollari e 135,44 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono in rialzo - a Milano bene Mediaset e Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice il record del Nasdaq e l'euro che frena sul dollaro.Dopo una seduta altalenante a Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,27%. In progresso anche Parigi +0,...

Piazza Affari in altalena - bene le altre Borse europee : (Teleborsa) - Sessione nervosa per Piazza Affari in un'Europa sostanzialmente positiva grazie al rally dell'Asia e al buon inizio di anno di Wall Street. A pesare sul listino milanese sono soprattutto ...

Partenza cauta per Piazza Affari e le altre Borse europee : ... tra i dati clou, solo la disoccupazione in Germania mentre oltreoceano arriveranno i numeri sull'ISM manifatturiero e i Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria della Fed. In focus il ...

Partenza cauta per Piazza Affari e le altre Borse europee : Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , indecise se allinearsi all' andamento positivo dei listini asiatici e al buon inizio di anno di Wall Street o proseguire le ...

Borse europee in calo nella prima seduta 2018 - Milano chiude in parità : Le Borse europee chiudono in calo la prima seduta del 2018, complice il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, sui massimi degli ultimi tre anni. Bene il dato sull'attività manifatturiera ...