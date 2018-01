Le Borse europee avanzano contrastate Nuovo sprint per Fca

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 46% : 9.25 Apertura positiva per le Borse europee, dopo la chiusura record di Wall Street lo scorso venerdì. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,46% a 22.867 punti. Nuovo sprint di Fca,che segna +2,79%. Margine Btp-Bund tedesco a 154,7 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,98%. Londra in parità, Parigi +0,23% e Francoforte +0,6% Euro a 1,2010 dollari e 136,03 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee chiudono in spolvero - ancora rally per Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : ... da segnalare l' indebolimento dell'inflazione in Eurozona , cosa che potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad assumere un atteggiamento soft in materia di ritiro degli stimoli all'economia. ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 16% : 9.13 Apertura in rialzo per le Borse europee dopo i guadagni di ieri e sulla scia del nuovo record di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,16% a 22.547 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 158 punti, con rendimento del decennale al 2,026%. Londra pressoché stabile, Parigi +0,19% e Francoforte +0,39%. Euro scambiato a 1,2063 dollari e 136,366 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee in rialzo - bene Milano : 9.54 Apertura in rialzo per le Borse europee, spinte dai risultati di Wall Street e Tokyo, che ha chiuso a +3,26%. A Piazza Affari,l'Ftse Mib ha aperto a +0,49%, ma dopo i primi scambi è salito a +1,18%. Scarto Btp-Bund tedesco a 162punti, con rendimento del decennale al 2,06%. Londra +0,26%, Parigi +0,54% e Francoforte +0,68%. Euro a 1,2025 dollari e 135,44 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee chiudono in rialzo - a Milano bene Mediaset e Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice il record del Nasdaq e l'euro che frena sul dollaro.Dopo una seduta altalenante a Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,27%. In progresso anche Parigi +0,...

Piazza Affari in altalena - bene le altre Borse europee : Sessione nervosa per Piazza Affari in un'Europa sostanzialmente positiva grazie al rally dell'Asia e al buon inizio di anno di Wall Street . A pesare sul listino milanese sono soprattutto le vendite ...

Partenza cauta per Piazza Affari e le altre Borse europee : Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , indecise se allinearsi all' andamento positivo dei listini asiatici e al buon inizio di anno di Wall Street o proseguire le ...

Borse europee in calo nella prima seduta 2018 - Milano chiude in parità : Le Borse europee chiudono in calo la prima seduta del 2018, complice il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, sui massimi degli ultimi tre anni. Bene il dato sull'attività manifatturiera ...

Borse europee in rosso. Milano giù con gli automotive : Inizio d'anno all'insegna delle vendite per Piazza Affari e gli altri principali listini europei , che non si intonano al buonumore delle Borse asiatiche . Dopo un avvio incerto i mercato del Vecchio ...