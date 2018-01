Le app iOS gratis del giorno

Una spiaggia del Giappone si è ricoperta di incredibili formazioni di ghiaccio più preziose dei diamanti : Un gioiello scintillante, unico al mondo. C'è solo un posto sulla terra dove si possono trovare i jewelry ice, ed è alla foce del fiume Tokachi, sull'isola di Hokkaido. Le condizioni uniche di questa spiaggia Giapponese sono in grado di creare in questo periodo dell'anno degli incredibili blocchetti trasparenti di ghiaccio, così puri da sembrare ve...

apple : "Falle alla sicurezza su tutti i dispositivi Mac e iOs. Non sappiamo quale impatto causi sugli utenti. Presto aggiornamento" : I problemi di sicurezza noti come Spectre e Meltdown riguardano tutti i sistemi Mac e i dispositivi iOs. La conferma arriva dal colosso tecnologico degli Stati Uniti, che in una nota sottolinea come al momento non ci siano stati "exploit noti che impattino sui clienti" e consiglia di installare software e app solo da fonti ufficiali come i suoi App Store.Apple riferisce, inoltre, di stare pensando al rilascio di un aggiornamento di Safari, il ...

