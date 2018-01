Le app Android gratis del giorno

Football TV : Nuova app Calcio Streaming Android : Football TV è una Nuova app Android che permette di guardare partite di Calcio in Streaming live gratis. Calcio Streaming Android gratis con Football TV Football TV: partite di Calcio Streaming gratis Android Come vedere Calcio Streaming su Android? Ecco un’app interessante, simile ad alcune di cui abbiamo già parlato in passato, ma comunque molto […]

Google e i sondaggi in-app : i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android : Google vuole portare i sondaggi in-app anche su altre app proprie e su vari smartphone dopo la prima comparsa sui Google Pixel 2 XL L'articolo Google e i sondaggi in-app: i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rilevato altro virus Android nel Play Store : le app da evitare su Huawei - Samsung - ASUS e Honor : Un ennesimo virus Android è stato scoperto celato all'interno di alcune app del Play Store, soprattutto di utilità generale (come nel caso delle app torcia, per farvi un esempio), e che quindi potrebbero rappresentare una minaccia importante per quel che riguarda i vari dispositivi Huawei, Samsung, ASUS e Honor. Come riportato dal sempre ben informato portale 'Androidheadlines.com', l'infezione fa capo ad un nuovo tipo di adware, che, ...

Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per celebrare il giorno dell’Epifania : Ci sono 38 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 20 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per celebrare il giorno dell'Epifania? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per celebrare il giorno dell’Epifania è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nel 2017 spesi 60 miliardi di dollari in applicazioni Android e iOS : Stando ad un report di Sensor Tower, gli utenti hanno speso circa 60 miliardi di dollari in applicazioni nel corso del 2017 L'articolo Nel 2017 spesi 60 miliardi di dollari in applicazioni Android e iOS è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le migliori app Bitcoin per Android ed iOS : Quali sono le migliori Applicazioni mobile per Android ed iOS per Bitcoin e tutte le criptovalute per news, pagamenti, trasferimenti, gestione portafogli e giochi Selezione delle app per Bitcoin e non solo per smartphone Android ed iOS Le criptovalute come i Bitcoin stanno avendo un successo senza precedenti. E’ partita la corsa per acquistare criptovalute per […]

Inizio saldi 2018 - quando regione per regione e migliori app iPhone e Android per non perderseli : L'Inizio saldi 2018 è già avviato o è alle porte per la stragrande maggioranza degli italiani nelle regioni del nostro paese. A godere già degli speciali sconti i cittadini di Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata mentre da domani 5 gennaio toccherà a chiunque altro nelle grandi e piccole città italiane. Un calendario dunque che vede la grande maggioranza degli abitanti della penisola alle prese con il risparmio reale o presunto nei loro acquisti ...

Un nuovo malware per Android ruba le credenziali di altre app : nel mirino le app bancarie : Un nuovo malware Android mette a rischio oltre 232 applicazioni, sopratutto bancarie, andando ad impossessarsi di credenziali e dirottando SMS. L'articolo Un nuovo malware per Android ruba le credenziali di altre app: nel mirino le app bancarie è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Migliori app oroscopo 2018 : tutto sui 12 mesi che verranno su iPhone e Android : Inutile negarlo, molti di noi proprio oggi cercheranno informazioni sull'oroscopo 2018 del proprio segno zodiacale. Qualcuno ascolterà qualche programma TV o radiofonico alla vecchia maniera ma sempre più persone con il loro smartphone cercheranno le applicazioni più gettonate per scoprire cosa i prossimi 12 mesi riservano, almeno secondo i non scientifici calcoli sulle stelle e la loro influenza nel nostro quotidiano. In questo articolo ecco ...

Le 10 migliori app Android del 2017 : migliori App Android 2017 – Anche quest’anno si rinnova il nostro appuntamento con le dieci applicazioni più interessanti per Android: non si tratta […] L'articolo Le 10 migliori app Android del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le app Android gratis del giorno : Sul Google Play Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App Android gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Flashlight LED MF PRO ...

SIM Tool Manager : app Android per gestire le SIM dello smartphone : SIM Tool Manager per Android permette di scoprire tutte le informazioni sulle SIM installate sul nostro smartphone anche Dual SIM SIM Tool Manager permette di conoscere tutti i dettagli della SIM SIM Tool Manager è una comoda applicazione per Android che permette di importare ed esportare contatti sulla SIM dove è anche però possibile conoscere […]

Storyboard : app per Trasformare Video in Fumetti su Android : Storyboard è una fantastica applicazione per Trasformare Video in Fumetti su smartphone e tablet Android in pochi click Storyboard permette di Trasformare un Video in un fumetto su Android Storyboard è un’applicazione per Android che permette di Trasformare qualsiasi Video in un fumetto. Vi basterà aprire l’applicazione dopo averla installata, selezionare il Video che volete […]

O Launcher permette di applicare Android 8 Oreo allo smartphone : O Launcher è un'applicazione che mete a disposizione dell'utente un Launcher con caratteristiche simili a Android O 8.0 Oreo. L'articolo O Launcher permette di applicare Android 8 Oreo allo smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.