Lazio | ora è zona Champions! Ecco chi ha sorpreso

Il programma elettorale del MoVimento per il Lazio : di Roberta Lombardi Oggi su Rousseau è stato caricato il programma elettorale del MoVimento 5 Stelle per la Regione Lazio. Tutti gli iscritti ora potranno dare il loro contributo alla definizione. Ringrazio gli attivisti, lo staff di volontari (tra cui esperti, docenti e giuristi) e i candidati regionali per la loro collaborazione. Dopo Rousseau, inoltre, presenteremo il programma in tutte le Province ai vari portatori di interesse ...

Tajani : Maroni in Lombardia - nel Lazio candidato ancora da decidere : Chi vorrebbe come prossimo ministro dell'Economia in Italia? 'Mi piacerebbe che Mario Draghi - ha risposto Tajani - una volta concluso il suo incarico al vertice della Bce, possa svolgere un ruolo ...

Lazio - Tare : 'de Vrij è ancora indeciso sul contratto' : La Lazio può andare avanti con Tare o senza Tare, con De Vrij o senza De Vrij: nel mondo di certo i giocatori non mancano. Non a caso un giocatore esperto come Caceres arriverà dopo la sosta, ...

Spal Lazio/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Spal Lazio, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Mazza per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Grande prima parte di stagione - ma si può ancora migliorare' : Girone d'andata chiuso al quinto posto (con una partita in meno), in scia alle big del campionato. La Lazio è ancora in corsa anche per Coppa Italia ed Europa League, dopo una prima parte di stagione ...

Lazio - Zingaretti : Grasso vicino a lavoratori di Ideal Standard : Roma, 5 gen. (askanews) 'Grazie a Pietro Grasso. La sua autorevole presenza di oggi a difesa dei lavoratori di Ideal Standard è un fatto molto importante. Continua la lotta delle Istituzioni al fianco ...

Regione Lazio : migliorano accessi ai pronto soccorso : Roma, 4 gen. (askanews) L'andamento degli accessi ai pronto soccorso del Lazio ha fatto registrare nei primi tre giorni del 2018 un lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. ...

Lazio - da Strakosha e de Vrij : ora il miglior attacco è la difesa : Zero a zero e Lazio - si spera - in Champions. Inzaghi chiude il girone d'andata a San Siro con lo stesso risultato con cui aveva esordito in questo campionato. Ironia del destino, all'Olimpico ...

Coppa Italia 2018 - tabellone fino alla Finale. Le due semifinali : Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di calcio. Siamo arrivati alle due semifinali che si disputeranno con match di andata e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Appuntamento al 31 gennaio e al 28 febbraio per i quattro atti, quattro partite davvero imperdibili e appassionanti per tutti gli ...

Auto - in 2017 nuove immatricoLazioni Italia sfiorano 2 mln +7 - 92% : Roma, 2 gen. (askanews) Nel periodo gennaio-dicembre 2017 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.970.497 Autovetture, con una variazione di +7,92% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2016, ...