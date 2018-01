Lana Del Rey è stata accusata di plagio dai Radiohead per la sua “Get Free” : Brutte notizie per Lana Del Rey. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun e poi confermato dalla stessa cantante via Twitter, Lana è stata accusata dalla celebre band Radiohead di aver copiato una loro canzone. via GIPHY I Radiohead avrebbero intentato una causa di plagio per la loro “Creep” (una delle loro canzoni più conosciute al mondo), la quale sarebbe stata indebitamente ripresa da Lana Del Rey nella sua ...

I Radiohead hanno fatto causa a Lana Del Rey per aver plagiato “Creep” : Dicono che “Get Free”, che fa parte del suo ultimo disco, ci assomigli troppo (ed è difficile dar loro torto) The post I Radiohead hanno fatto causa a Lana Del Rey per aver plagiato “Creep” appeared first on Il Post.

Audio - testo e traduzione del duetto di BØRNS con Lana Del Rey - God Save Our Young Blood : Tra i primi singoli del nuovo anno era attesissimo il duetto di BØRNS con Lana Del Rey: il brano dal titolo God Save Our Young Blood ha fatto il suo esordio il 2 gennaio, come nuovo singolo del cantautore americano. Il brano anticipa l'uscita dell'album di inediti Blue Madonna, che sarà sul mercato tra pochi giorni: esce il 12 gennaio, infatti, il secondo disco in studio del musicista e cantante di Electic Love e leader nel movimento ...

Lana Del Rey ti mostra come è nato il suo ultimo album “Lust For Life“ : Se sei un fan di Lana Del Rey questo Natale hai ricevuto un grande regalo. [arc id=”6aab1b04-4f6a-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Qualche giorno fa la pop star ha postato sul suo profilo Instagram dei video inediti ed esclusivi. Riguardano il dietro le quinte delle lavorazioni al suo ultimo album di inediti “Lust For Life”, pubblicato a luglio 2017. via GIPHY Le clip mostrano Lana nel pieno del processo creativo che ha ...

Pep Guardiola - il suo nome nei documenti della polizia cataLana : ha incitato all'indipendenza : Spunta anche il nome di Pep Guardiola nell'inchiesta della Guardia Civil che indaga sui sostenitori dell'autonomia catalana all'epoca del referendum. Secondo il quotidiano spagnolo El Nacional , ...

Cose di Lana - asta deserta : Supermaglia continua i lavori ma esprime rammarico per il 'disinteresse delle istituzioni' : asta deserta per il gruppo Cose di lana. Nessuna offerta per l'acquisizione dell'unico lotto che comprendeva il marchio registrato e gli altri collegati " "Il Granchio", Supermaglia, Neptunia, Piero ...

Lana Del Rey pubblica una foto con Amy Winehouse. Lo scatto nasconde un segreto e fa impazzire i fan : Qualche giorno fa la cantante Lana Del Rey ha condiviso una strana foto sul suo profilo Instagram. La foto ritrae la stessa Del Rey alla guida guida di un'automobile, mani sul volante e sguardo fisso sulla strada, mentre sul sedile del passeggero è immortalata Amy Winehouse, compianta musicista scomparsa nel luglio 2011. C'è solo un problema: le due artiste non si sono mai incontrate.Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) ...

Cristiano Ronaldo e la nascita della figlia ALana Martina - Georgina Rodriguez : "Pura felicità" : E' stato un anno prolifico per il campione Cristiano Ronaldo e non solo per quanto riguarda i trofei conquistati con il suo Real Madrid. Il calciatore portoghese, infatti, durante quest'anno, è diventata papà per ben tre volte: l'8 giugno scorso, Cristiano Ronaldo è diventato padre di due gemelli, Eva e Matteo, nati da madre surrogata mentre lo scorso 12 novembre, il campione è diventato papà di Alana Martina, nata dalla relazione con la ...

Igor il Russo/ Ultime notizie - ipotesi della Procura di Girona : ha ucciso anche una giovane coppia cataLana? : Igor il Russo: Ultime notizie di oggi, 19 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. ipotesi della Procura di Girona: ha ucciso anche una giovane coppia catalana?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 11:45:00 GMT)

Lana infeltrita : ecco dei semplici rimedi per recuperare i capi delicati : Prima di decidere di buttare via un magione di Lana rovinato o qualsiasi indumento infeltrito, provate alcuni di questi rimedi della nonna per riuscire a recuperarlo. I capi, soprattutto quelli di Lana, sono molto delicati, infatti basta commettere un piccolo errore durante il lavaggio e la Lana si irrigidisce, si restringe e si infeltrisce. La cosa migliore da fare è prevenire lavando i capi più delicati a mano con poco detersivo e con acqua ...

La terza trasferta friuLana della Cestistica porta un successo : La cronaca Il primo quarto dimostra da subito la netta superiorità delle ospiti con Piermattei, 10 punti grazie agli ottimi assist di Bonvecchio, con la tripla di Albanese e con la brindisina Ermito ...

Le Edizioni del Girasole sfornano la nuova colLana "Fuori dalla selva" : L' obiettivo della collana è contribuire a ricondurre la filologia dantesca al suo ruolo originario di scienza ausiliaria della poesia di Dante liberandola dal suo odierno e sterile prepotere di ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Sora vince la prima partita dell’anno! Show Petkovic - CastelLana Grotte si inchina : Sora è riuscita finalmente a conquistare la prima vittoria stagionale in SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I laziali, dopo dieci sconfitte consecutive e un solo punto raccolto, hanno battuto Castellana Grotte per 3-2 (21-25; 25-22; 28-26; 18-25; 19-17) nell’anticipo dell’undicesima giornata: un successo fondamentale per la Biosì che riesce nell’impresa di espugnare il PalaFlorio di Bari ma che rimane ...

Volley : Sueprlega - CastelLana Grotte-Sora è l'anticipo del venerdì : Domenica 10 dicembre cinque match alle 18.00: su RAI Sport + HD Wixo LPR Piacenza - Gi Group Monza, il derby Azimut Modena - Bunge Ravenna, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Diatec Trentino, ...