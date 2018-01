' La vita è fragile Non pensate a cose futili | donatevi senza riserve' Muore a 27 anni

"La vita è fragile. Non pensate a cose futili - donatevi senza riserve". Muore a 27enne - il suo ultimo post fa 65mila like : "È strano realizzare, quando hai solo 26 anni, che il tempo a tua disposizione sta per scadere": è così che inizia lo struggente ultimo messaggio di Holly Butcher, una ragazza australiana del New South Wales affetta dal sarcoma di Ewing (rara forma di tumore osseo), che ha voluto salutare amici e conoscenti con post-testamento su Facebook diventato ben presto virale. L'intento della giovane era quello di aiutare gli altri a ...