La rotta dell' europeismo costituzionale

Marotta usa bastone e carota con Dybala : “Simbolo della Juventus? Ecco cosa dico” : Paulo Dybala è tornato ad essere protagonista nella Juventus dopo un periodo decisamente negativo. La ‘Joya’ ha realizzato una doppietta nel match con il Verona e sfornato un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia con il Torino, nonostante non sia arrivato il goal. Questa sera contro il Cagliari Allegri sembra orientato a lanciarlo nuovamente titolare, dandogli continuità. Intanto Marotta parlando dell’argentino ha ...

rotta a Nord per Cina - Russia e Usa : via alla grande 'guerra' dell'Artico : Per capirci, l'intero valore dell'economia della regione artica è di 450 miliardi . Oltre alla partecipazione in Yamal c'è quella nella ferrovia russa Belkomur, l'acquisto da 15,1 miliardi di dollari ...

Grottammare - al Teatro delle Energie va in scena ''Not(t)e di Magia'' : Un sodalizio artistico delle tre realtà Grottammaresi che da anni collaborano per portare sul palco spettacoli sempre più ricchi e variegati. Infatti il programma della serata prevede: canti della ...

«Dopo il deserto e il mare - non ho paura della neve». Con i migranti lungo la «rotta alpina» : Camminare nella neve è difficile, servono forza e allenamento fisico. Se non sei abituato e ben equipaggiato ti butta giù. Soprattutto se sei a tremila metri d’altezza. Perché la montagna è come il mare, se non la conosci, non ti perdona. Samba, gambe esili, il mare lo ha conosciuto attraversandolo a 15 anni su un barcone. È appena arrivato alla stazione ferroviaria di Bardonecchia, in Piemonte. Qui parte la «rotta alpina» attraversata ...

Beppe Grillo isola Luigi Di Maio "Esonero" dopo le elezioni 2018 M5S - la strategia della rottamazione : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it

L'inchiesta La resurrezione delle Province ma senza un soldo. Tra fallimenti e bancarotta : Se un tempo erano indicate - sbagliando? - come centri di spesa inutili, additate come esempio dell'arretratezza della nostra architettura costituzionale, oggi, dopo anni senza Province, la politica ...

Dybala ed il suo “momento delicato” : Marotta fa il punto della situazione : “Dybala sta vivendo un momento normalissimo per un giovane come lui che esploso improvvisamente, dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo”. Cosi’ il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, ai microfoni di RaiSport prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus che vedra’ la “Joya” tornare in campo dal primo minuto. “Su di lui c’e’ una grande pressione mediatica e non solo, ...

Paura a Napoli - fumo e fiamme nella linea 6 della metro a Fuorigrotta : Un nuovo raid vandalico nella notte a Fuorigrotta ai danni di una stazione ferroviaria. Dopo quello avvenuto nella notte tra il 25 e 26 novembre alla stazione Traiano della Circumflegrea dove ignoti ...

rottamazione delle cartelle - ecco i vantaggi per chi aderisce : Una delle novità più importanti di tutta la manovra finanziaria per il 2018 è senza ombra di dubbio la Rottamazione delle cartelle. Per essere più precisi, la misura è prevista dal Decreto Fiscale un collegato alla Legge di Bilancio e che nel 2018 offrirà una nuova possibilità per i contribuenti di mettersi a posto con le proprie pendenze fiscali, con le cartelle di Equitalia, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le multe prese per ...

Gf Vip - la rabbia di Serena Grandi : "Accusata di bancarotta fraudolenta per due padelle" : 'Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta, sono scioccata, mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili', inizia così il lungo sfogo di Serena Grandi al ...

Gf Vip - la rabbia di Serena Grandi : Accusata di bancarotta fraudolenta per due padelle : "Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta, sono scioccata, mi hanno Accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili", inizia così il lungo sfogo di Serena Grandi al settimanale Spy.Così Serena Grandi commneta l'ultimo guaio giudiziario che la riguarda. Proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità, la doccia fredda. "Dopo l’ingiusta accusa per spaccio di ...

Serena Grandi/ Accusata di bancarotta fraudolenta : "Mi hanno pignorato casa per due padelle - di nuovo vittima” : Serena Grandi e la sua nuova disavventura giudiziaria: arriva l'accusa di bancarotta fraudolenta con il pignoramento della sua casa. L'attrice commenta la vicenda.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 15:22:00 GMT)

rottamazione bis delle cartelle - estesa al 2018 : Tra le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 c'è l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta ' Rottamazione bis '. Prevista la possibilità ...

rottamazione bis delle cartelle - estesa al 2018 : Tra le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 c'è l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta ' Rottamazione bis '. Prevista la possibilità ...