La realtà aumentata potrebbe farci vivere così

57° North for Merge Cube - un'avventura in realtà aumentata nelle selvagge terre dell'Alaska : 57° North for Merge Cube è un'avventura in realtà aumentata fruibile con il Merge Cube, il dispositivo per il gioco "olografico" che consente di manipolare mondi

La manutenzione delle reti? Ora si fa con la realtà aumentata : Leggi La manutenzione delle reti? Ora si fa con la realtà aumentata su CorCom, la testata con notizie su telecomunicazioni ed innovazione digitale da tutto il mondo.

Robotica e realtà aumentata : ecco i trend tecnologici del 2018 secondo Epson : Stiamo per entrare in un nuovo anno e in ambito ICT, nonostante le preoccupazioni legate all’impatto ambientale e i timori per la sicurezza informatica, ci sono anche motivi di ottimismo. Epson, attraverso i propri manager europei, ne individua almeno quattro e in tutti l’hardware continuerà a svolgere un ruolo da protagonista, sia nell’ambito del mercato della tecnologia sia come motore di sviluppo per il progresso della ...

Ecco gli occhiali per la realtà aumentata di Magic Leap : La realtà aumentata non si è ancora proposta al grande pubblico come la realtà virtuale ma rappresenta per certi versi una tecnologia ancora più interessante. Per questo motivo Microsoft ha deciso di dare il via al progetto HoloLens e la compagnia di Redmond non è di certo l'unica a concentrarsi su questo tipo di dispositivi.In questo caso vi parliamo di Magic Leap, una compagnia che ha raccolto più di $1,9 miliardi di fondi di investimento sin ...

Pokémon Go migliora la componente di realtà aumentata del gioco : I creatori di Pokémon Go sono quasi pronti ad accendere una migliorata versione della componente di realtà aumentata del gioco, ricorrendo agli strumenti ARKit che Apple ha rilasciato con iOS 11. Gli appassionati hanno già individuato il codice nell’ultimo aggiornamento del gioco e aspettano il debutto della nuova caratteristica AR+ nei prossimi giorni. Questo dà anche un temporaneo vantaggio ad Apple su Android, dal momento che Niantic, la ...

Magic Leap mostra finalmente le sue innovative cuffie a realtà aumentata : Magic Leap ha finalmente mostrato come sarà il suo nuovo hardware e ha detto che la prima versione di cuffie a realtà aumentata sarà rilasciata il prossimo anno, anche se non ne è stato annunciato il prezzo. Le cuffie Magic Leap sono costituite da molteplici telecamere e da un piccolo computer. L’hardware è in grado di sovrapporre immagini 3D generate al computer sugli oggetti del mondo reale, attraverso la proiezione negli occhi ...

Father.IO AR FPS - uno sparatutto in prima persona in realtà aumentata : Father.IO AR FPS è uno sparatutto in soggettiva in realtà aumentata che permette di trasformare l'ambiente reale in un'arena di gioco.

Pokémon GO per Android si aggiorna e punta sulla realtà Aumentata : Arriva un nuovo aggiornamento del popolare gioco Pokémon GO per Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori

Su Messenger è sbarcata la realtà aumentata : Se avete uno smartphone Google Pixel 2 XL, avrete già fatto amicizia con la realtà aumentata. Stiamo parlando di adesivi virtuali in grado di cambiare le nostre esperienze con la fotocamera e modificare foto e video a nostro piacimento. Questi adesivi in AR rilasciati da Google non si fermano a piccoli oggetti da aggiungere ai propri ricordi, ma ci consentono addirittura di utilizzare set tratti da Star Wars, Stranger Things, Undici e ...

Waddle Home AR : nel nuovo gioco di Archiact per la realtà aumentata dovremo portare in salvo dei teneri pinguini : Lo sviluppatore Archiact Interactive è entrato per la prima volta nel mondo della realtà virtuale con un simpatico titolo puzzle platform chiamato Waddle Home ed inizialmente lanciato per Samsung Gear VR nel 2015, riferisce VRfocus.Il titolo in seguito venne portato anche su HTC Vive e poi PlayStation VR, nel 2016. Ebbene questa settimana il gioco fa un ulteriore balzo in avanti con un'ulteriore esperienza per la realtà aumentata su dispositivi ...

Cuori - robot e fumetti : la realtà aumentata arriva anche su Messenger : Qualcuno in sala ricorda quando Snapchat ha inaugurato la realtà aumentata nelle Storie per i suoi utenti? Sì, era aprile, e si chiamavano “World Lenses”. Ora è il turno di Messenger di Facebook, che ha annunciato l’arrivo di quelli che chiama “World Effects”. Dopo aver reso possibile l’utilizzo di maschere facciali e filtri, Menlo Park annuncia l’arrivo di oggetti 3D fluttuanti: all’inizio ...

Lego sta lavorando ad una nuova app in realtà aumentata per iOS : L'app si chiama Lego AR-Studio e permetterà di giocare ai mattoncini Lego nel mondo reale, sfruttando proprio la realtà aumentata. Nell'app, gli utenti potranno controllare quelli che l'azienda ...

Pokémon Go aggiornato per iPhone X e realtà aumentata - : Dopo il successo di Pokémon Go su cellulare, Niantic ha già annunciato che sta lavorando ad un gioco ambientato nel magico mondo di Harry Potter, che sarà intitolato Harry Potter: Wizards Unite. 'I ...

Apple investe 30 milioni su una startup per la realtà aumentata : (Foto: Vrvana) L’interesse di Apple per la realtà aumentata è sempre più forte. Secondo quanto riporta TechCrunch, la casa di Cupertino avrebbe acquistato la startup Vrvana, sborsando ben 30 milioni di dollari. Nelle intenzioni del colsso hi-tech, l’azienda canadese che già in passato aveva collaborato con Tesla, dovrebbe aiutarla a sviluppare innovative soluzioni hardware per sistemi di realtà aumentata. Non una sorpresa, visto i ...