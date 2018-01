La lista dei vincitori dei Golden Globe 2018

Vincitori dei Golden Globes 2018 - la lista completa : poche sorprese per le serie tv - diverse sul fronte cinema : poche sorprese tra i Vincitori dei Golden Globes 2018, soprattutto sul fronte serie tv: i risultati della 75a edizione del premio per lo più coincidono con quelli degli Emmy Awards 2017, confermando il trionfo assoluto di Big Little Lies sia come miglior miniserie tv che per i suoi attori protagonisti. Nonostante sia stata recentemente rinnovata e quindi tecnicamente non sia più una "limited series", Big Little Lies ha trionfato nella ...

lista civica Zingaretti : Il 14 gennaio presentazione dei primi candidati : Roma– Il Comitato di Nicola Zingaretti ha reso noto che “Il 14 gennaio presenteremo il primo nucleo di candidate e di candidati della Lista civica... L'articolo Lista civica Zingaretti: Il 14 gennaio presentazione dei primi candidati su Roma Daily News.

Una giornalista di BBC in Cina si è dimessa dall’incarico perché pagata meno dei colleghi maschi : La settimana scorsa Carrie Gracie, capo dell’ufficio di BBC News in Cina, ha lasciato il suo incarico protestando contro le disparità di stipendio tra uomini e donne all’interno di BBC, che è la principale emittente pubblica radiotelevisiva del Regno Unito. Gracie ha spiegato The post Una giornalista di BBC in Cina si è dimessa dall’incarico perché pagata meno dei colleghi maschi appeared first on Il Post.

Israele pubblica una lista dei gruppi che vogliono boicottare Gerusalemme : Il ministero israeliano per le questioni strategiche ha messo a punto una lista delle principali associazioni che operano nel mondo a favore del boicottaggio di Israele, in sostegno della causa palestinese. Lo ha riferito la radio pubblica. Haaretz precisa che - per volere del ministero per le questioni strategiche e del ...

Hockey su pista - 14^ giornata Serie A1 2017-2018 : Forte dei Marmi nuova capolista! Il Lodi non va oltre il pari a Trissino : Ribaltone in testa alla classifica per aprire le danze nel 2018. Il Forte dei Marmi scavalca il Lodi ed è la nuova capolista del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Una tripletta di De Oro consente ai toscani di portare a casa la vittoria 5-7 a Correggio e di conquistare la vetta al termine di una prova condotta con grande autorità, a dispetto delle tre reti messe a segno da Nadini. A Trissino, intanto, il Lodi non va oltre ...

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018/ Domani 6 gennaio - Roma e Milano : lista dei centri commerciali : Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018: le ultime notizie sulle aperture di oggi, 6 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. La lista dei centri commerciali aperti, da Roma a Milano(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:52:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Widmer nella lista dei desideri? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:48:00 GMT)

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A CAPODANNO 2018/ Oggi 1 gennaio - Roma e Milano : la lista dei centri commerciali : SUPERMERCATI APERTI a CAPODANNO 2018, Oggi 1 gennaio. Roma e Milano: centri commerciali e NEGOZI, orari e lista. Le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno del nuovo anno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 02:53:00 GMT)

Supermercati e negozi aperti a Capodanno/ Oggi 31 dicembre 2017 - Milano - Roma : la lista dei centri commerciali : Supermercati e negozi aperti a Capodanno, Oggi 31 dicembre 2017, a Milano e Roma: la lista dei centri commerciali, le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno dell'anno(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 02:17:00 GMT)

Zapata out - torna Linetty : Giampaolo stila la lista dei 23 giocatori : Genova - C'è Karol Linetty, non Duván Zapata. Il colombiano sta completando il programma di recupero agonistico post-infortunio muscolare ed anche stamane ha svolto un intenso lavoro personalizzato; ...

Isola dei Famosi al via - la lista dei concorrenti : "In forse Giucas Casella e Brigitte Nielsen" : MILANO ? Con il nuovo anno partirà la nuova edizione dell?Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice e Stefano De Martino in quello di...

Arriva la lista elettorale degli "startupper" con la consulenza di uno dei guru di Obama : Veronese, quarantadue anni, doppia laurea in Economia e commercio a Verona e Rotterdam, già stagista ad Atlanta durante le Olimpiadi nel 1996, inventore di Wish Days (diventata protagonista in Italia ...

Elezioni - nasce 'Civica Popolare' : Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd : La lista, si legge ancora, ' sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita ' ed è ' il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e ...

