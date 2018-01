: ascolta la demo inedita di Let's Dance #DavidBowie @rockolpoprock - icompanymusic : ascolta la demo inedita di Let's Dance #DavidBowie @rockolpoprock - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: La demo di Let’s Dance di David Bowie, un contenuto inedito nel giorno del suo compleanno… - OptiMagazine : La demo di Let’s Dance di David Bowie, un contenuto inedito nel giorno del suo compleanno… - Maria33759436 : RT @rockolpoprock: David Bowie, online la demo inedita di 'Let's Dance' - ASCOLTA - indiestrocke : RT @rockolpoprock: David Bowie, online la demo inedita di 'Let's Dance' - ASCOLTA -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Ladi Let'sdiè da oggi disponibile. Oggi, lunedì 8 gennaio 2018,avrebbe compiuto 71 anni e, per celebrarlo, la sua etichetta discografica ha deciso di rendergli omaggio attraverso la pubblicazione di un nuovo.Ilin questione è unadi Let'sdi, che da oggi è online per l'ascolto in streaming su Spotify e in digital download.Let'sè la title track dell'album rilasciato danel 1983, prodotto da Nile Rodgers, che oggi ha voluto dedicare un pensiero al ricordo dei momenti trascorsi insieme in studio di registrazione.Ladi Let'sdi:“Because my love for you, Would tear my heart in two”#LetsQueste sono le parole che si leggono sul sito ufficiale di, con l'annuncio del singolo speciale digitale disponibile da subito per l'ascolto e per il ...