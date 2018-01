La collezione uomo Aspesi per la p e 2018 raccontata dagli scatti poetici di Paolo Roversi

: Pitti Uomo Firenze Gennaio 2018: la collezione autunno inverno 2018 2019 di Viganò - GlobeStylesMag : Pitti Uomo Firenze Gennaio 2018: la collezione autunno inverno 2018 2019 di Viganò - dariocicchero : Uomo onesto... - Lady_ofShalott_ : RT @hipsterdelcazzo: "Per la sua collezione f/w propone un ritorno al total denim per un uomo che ama osare e farsi cagare in testa dagli p… - vedocose : RT @hipsterdelcazzo: "Per la sua collezione f/w propone un ritorno al total denim per un uomo che ama osare e farsi cagare in testa dagli p… - pieppy92 : RT @hipsterdelcazzo: "Per la sua collezione f/w propone un ritorno al total denim per un uomo che ama osare e farsi cagare in testa dagli p… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Lo stile, riconoscibile al primo sguardo, è quello di uno dei più grandi fotografi di moda del panorama internazionale., attraverso i suoi intimi ritratti dal sapore vintage, capace di ricreare, con inimitabile maestria, la luce pittorica, ci svela i capi della nuovaper la primavera-estatedi. In un’atmosfera sospesa nel tempo, dalla profonda carica emotiva e animata dal sapiente gioco del chiaroscuro, affiorano capi multifunzione dall’anima raffinata, dall’impronta minimalista, ma ricchi di dettagli stilistici sofisticati. Oltre all’iconica Field Jacket, capo iconico del brand riproposto con dettagli, tessuti e lavorazioni sempre nuovi, troviamo camicie casual in denim e in tessuti naturali come cotone e lino, e ancora pantaloni chinos, parka, impermeabili e giacche sfoderate. Una parte importante dellaè dedicata poi ai ...