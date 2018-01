Kit Harington | l’interprete di Jon Snow ubriaco e cacciato da un bar a New York

L’eleganza di Kit Harington ai Golden Globes 2018 (foto) : di notte leoni - di giorno… sul red carpet! : Solo qualche ora fa ha fatto parlare di sé per essere stato cacciato via ubriaco da un bar di Manhattan, a New York, ma Kit Harington ai Golden Globes 2018 era talmente elegante da far dimenticare immediatamente qualsiasi bravata commessa sotto effetto dei fumi dell'alcol. Sebbene sia impegnato in Europa con le riprese dell'ultima stagione di Game of Thrones, e presumibilmente anche con i preparativi del suo imminente matrimonio con Rose ...

Golden Globes anche per Kit Harington ed Emilia Clarke : Kit Harington ed Emilia Clarke di candidature ai Golden Globes 2018 non ne hanno ricevute. Eppure, sul palco del Beverly Hills Hotel, dove nella notte tra il 7 e l’8 gennaio si terrà la cerimonia di assegnazione dei premi, saliranno ugualmente. Solo, in vesti inedite. I due, che in Game of Thrones interpretano Jon Snow e la Madre dei Draghi, sono stati scelti per affiancare Seth Mayers nell’assegnazione degli storici premi. E per tenere alte le ...

Kit Harington è nervoso per la fine di Game of Thrones 8 : “Potremmo deludere delle persone” : Game of Thrones 8 darà il meritato finale alla serie cult di HBO, e qualcuno è molto nervoso in proposito: si tratta di Kit Harington, l'attore che interpreta Jon Snow, che ha parlato in un'intervista con Deadline di come stia sentendo la pressione nei confronti dei fan che attendono la conclusione della serie. "C'è una certa pressione che non ho mai sentito prima" ha detto, "Mentre prima ogni anno c'è sempre stata un po' di pressione, questa ...

GAME OF THRONES - Kit Harington : "Ho letto lo script e ho pianto" : GAME of THRONES 8 sta iniziando a prendere forma, ma tutto ciò che riguarda la serie tv è un mistero. Durante un'intervista a The One Show, Kit Harington ha commentato lo script della tanto attesa ultima stagione.L'interprete di Jon Snow ha finalmente dimostrato di "sapere qualcosa", ammettendo di aver letto lo script della stagione finale di GAME of THRONES.Nell'intervista oltre ad aver parlato della nuova serie tv Gunpowder, dei suoi ...

Trono di spade - Kit Harington ha pianto leggendo il finale della serie : ecco perché : Trono di spade, Kit Harington ha pianto leggendo il finale della serie: ecco perché Kit Harington ha confessato di essere scoppiato in lacrime leggendo il finale del Trono di spade: subito i fan si ...

Kit Harington in lacrime : "Ho saputo come finirà Game of Thrones 8" : La prossima stagione di Game of Thrones è l’ultima e Kit Harington ha parlato del finale della serie.Leggi qui l'articolo

Game of Thrones : Kit Harington e Rose Leslie nella realtà sono parenti lontani : Game of Thrones: Kit Harington e Rose Leslie nella realtà sono parenti lontani Gli attori britannici che nella serie tv fantasy interpretano rispettivamente Jon Snow e Ygritte, sono lontani parenti. Mario Ruggiero Esperto di Tv e Gossip M. Ruggiero Segui Segui gia' Curato da Marco Della Corte Pubblicato il: 20 ottobre 2017 ...