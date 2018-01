Kakà non torna al Milan

2017 - l’anno degli addii : ciao Totti - Kakà - Pirlo - Lahm & Co - il calcio senza di voi non sarà più lo stesso : Il 2017 sta per salutarci. E’ il momento di bilanci e di nuovi propositi per l’anno che verrà. Dal punto di vista calcistico il 2017 è stato un anno intenso, ricco di emozioni e delusioni, ma soprattutto un anno che difficilmente dimenticheremo per l’addio al calcio di numerose leggende che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport incredibile. Non potremo mai dimenticare una maledetta del Maestro, il cucchiaio del ...

Verginità - eleganza e religione : l’addio di Kakà - che non c’entra nulla con Messi e Ronaldo : Gessato blu con cravatta amaranto, occhiali da intellettuale e sorriso da bravo ragazzo: quando Kakà sbarcò a Malpensa nell’estate del 2003, qualcuno lo scambiò per un modello. Zero gelatina, nessun tatuaggio: davanti alle telecamere alza il pollice con la spontaneità di un 21enne ancora poco abituato a flash e lustrini. Lontanissimo dallo stereotipo del calciatore, pronuncia tre frasi di rito e con grande educazione si smarca dai giornalisti e ...

Il ritiro di Kakà è l’addio a un Milan che non c’è più : Se esiste una giocata, una sola, che descriva Ricardo Izecson dos Santos Leite, detto Kakà, è quella del secondo gol segnato a Old Trafford, contro il Manchester United, il 24 aprile del 2007. Un sombrero che fa venire la labirintite ad Heinze e lo manda a sbattere contro Evra, lasciandogli via libera per il piattone destro a superare Van der Sar. Progressione, fantasia, precisione. Quel gol racconta un calcio che non esiste più, un giocatore ...

Kakà - ancora non so cosa farò da grande : (ANSA) - MILANO, 23 NOV - Deve ancora "decidere cosa fare da grande", la giornata di Ricardo Kakà nel mondo Milan, fra visita al museo, incontro con la dirigenza e la partita questa sera a San Siro, per ora è solo un'emozionante visita in quella che per sette anni è stata la sua casa. Accolto e ...

