Juventus | spunta Ozil | il tedesco si svincolerà in estate | ma c’è anche lo United

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : granata spuntati. Diretta tv - orario - le notizie live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Mole per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Juventus-Marchisio - aria d’addio : poco spazio - ora spunta l’America : Juventus-Marchisio, aria d’addio: poco spazio, ora spunta l’America Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Potrebbe esser giunta al capolinea la storia d’amore tra la Juventus e Claudio Marchisio. Dopo il brutto infortunio della passata stagione, il centrocampista continua a non trovare spazio nelle idee tattiche di Allegri. ...

Milan - Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter : Milan, Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Romagnoli NEL mirino della Juventus. E spunta anche L’INTER – Alessio Romagnoli è una delle poche note liete del Milan degli ultimi anni. Arrivato in rossonero nel 2015 per volere di Sinisa Mihajlovic, il centrale classe 1995 ha sempre ...

Probabili formazioni Olympiacos-Juventus - De Sciglio la spunta su Rugani per sostituire Chiellini : Massimiliano Allegri sembra aver fatto le sue scelte per la formazione della Juventus che questa sera affronterà l’Olympiacos Pireo nell’ultimo match della fase a gironi della Champions League di calcio. Fuori causa Chiellini, dovrebbero dare forfait anche Buffon e Pjanic, come annunciato in conferenza stampa. Tra i bianconeri Mandzukic rientra, ma dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre il tecnico livornese non rinuncia a Higuain, ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Howedes preoccupa? Spunta l'idea Mustafi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club bianconero in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 09:41:00 GMT)

Banca popolare di Vicenza - l'elenco dei grandi debitori : spuntano gli ex giocatori della Juventus : Sono spuntati due elenchi fondamentali per inquadrare il crollo della Banca popolare di Vicenza , cresciuta per anni su fondamenta davvero fragili con l'obiettivo scriteriato di dare l'assalto all'...

Juventus - spunta Coutinho. Dalla Spagna sono certi : pronta maxi offerta e sgarro al Barça : Juventus, spunta Coutinho. Dalla Spagna sono certi: pronta maxi offerta e sgarro al Barça Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, spunta COUTINHO- Secondo quanto riportato da “Donbalon.com”, la Juventus starebbe pensando seriamente a Coutinho in vista della prossima stagione. Il fantasista spagnolo, attualmente in forza al Liverpool, ma nei ...