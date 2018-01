Juventus | nessun acquisto a gennaio | Sturaro verso la Spal | ma…

Serie A - Juventus. Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Mercato? Non tratteniamo nessuno' : In tal senso, Marotta ha voluto ribadire la linea della società: "La nostra politica è chiara: non tratteniamo i giocatori che ci chiedono di essere ceduti. Per quanto riguarda Alex Sandro, sappiamo ...

Juventus - Marotta svela : "Allegri con noi a lungo. Nessun'offerta per Alex Sandro" : Juventus, Marotta svela: "Allegri con noi a lungo. Nessun'offerta per Alex Sandro" La Juventus è a caccia del settimo scudetto consecutivo, che significherebbe un record clamoroso nella storia del nostro calcio. Davanti a sé ha pero' il Napoli, in testa alla classifica.

CALCIOMERCATO Juventus / News - si riapre la pista Goretzka : nessun accordo con il Bayern (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: nessun accordo tra Leon Goretzka e il Bayern Monaco, come detto dal DS dello Schalke 04. Si riapre la pista per il tedesco?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Juventus - nessun acquisto a gennaio : Sturaro e Lichtsteiner in bilico : Juventus, nessun acquisto a gennaio: Sturaro e Lichtsteiner in bilico nessun acquisto per quel che riguarda la sessione di mercato invernale. E' questa la strategia bianconera. Marotta e Paratici sono stati chiari, la Juventus non interverrà sul mercato. Forse solamente qulche ...

Juventus-Genoa - riecco Dybala : nessun caso - l'argentino cerca serenità - ma… : Juventus-Genoa, riecco Dybala: nessun caso, l'argentino cerca serenità, ma… Come anticipato in mattinata, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus e una maglia da titolare. L'attaccante argentino farà ritorno in campo dal 1′ nel match di questa sera contro il ...

Juventus - un 2017 da record mondiale : nessuno ha dato più giocatori alle nazionali : La società bianconera è tra le più 'saccheggiate' al mondo dalla rappresentative e in una particolare classifica detiene addirittura il record mondiale. Iniziamo ad andare a vedere la TOP 10 dei ...

Juventus - Szczesny : "In Europa non temiamo nessuno" : Juventus, Szczesny: "In Europa non temiamo nessuno" Szczesny –"Non temiamo nessuno, siamo una delle squadre più forti in Europa. Spero di incontrare una squadra inglese, mi piacerebbe se vincessimo una grande partita in Inghilterra". Nessun timore reverenziale in vista del sorteggio per gli ...

Juventus : Marotta rivela - Nessuna rissa a Cardiff - : Allegri sperava ci fosse stato il litigio? Nello sport bisogna contemplare anche certe dinamiche nello spogliatoio: il sano agonismo interno aumenta le motivazioni anche se a noi non serve perché ...

Calciomercato Juventus/ News - Marotta : Alex Sandro via? Nessuno resta controvoglia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club bianconero in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 10:19:00 GMT)

Napoli-Juventus - De Laurentiis tende la mano : 'Higuain? Nessun rancore' : ...sempre questi valori di gioia perché i napoletani vivono la vita in maniera esemplare ma con gioia - ha detto il presidente dei partenopei ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. ...

Probabili formazioni Napoli-Juventus - 16a giornata di Serie A 2017-2018 : Higuain convocato e titolare? Nessuna sorpresa tra i partenopei : Venerdì 1° dicembre alle ore 20.45 Napoli e Juventus si affrontano nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni al San Paolo con la formazione di Maurizio Sarri motivatissima nel confermare il proprio primato al cospetto dei rivali di una vita, campioni d’Italia in carica. Nessun dubbio per il tecnico toscano che recupera Mario Rui, impiegabile sulla fascia sinistra difensiva, ...

Juventus - nessuna offerta a gennaio per Emre Can : Juventus, nessuna offerta a gennaio per Emre Can Emre CAN – Come anticipato anche dalla nostra testata la Juventus sta seguendo da tempo l'evoluzione della situazione di Emre Can. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Liverpool e, nonostante la pressione di Jurgen Klopp, non sembra intenzionato a ...

Juventus - nessuna lesione per Mandzukic : Allegri tira un sospiro di sollievo : Juventus, nessuna lesione per Mandzukic: Allegri tira un sospiro di sollievo Juventus, nessuna lesione PER Mandzukic – Dopo la vittoria contro il Benevento, la Juventus ha trascorso momenti di apprensione per le condizioni fisiche di Mario Mandzukic. Il croato era entrato in campo solo negli ultimi minuti della sfida ...