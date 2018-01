Juventus | Marchisio infortunato | ecco i tempi di recupero

Infortunio Marchisio - pessime notizie per la Juventus : ecco quanto starà fuori : Infortunio Marchisio – Come se non bastasse il problema riportato da Dybala che lo terrà lontano dai campi per almeno 30-40 giorni, la Juventus dovrà fare i conti anche con l’Infortunio di Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero, durante il derby di Coppa Italia con il Torino, è stato sostituito per un problema alla coscia che si è rivelato più serio del previsto. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello ...

Serie A Juventus - i convocati di Allegri : Marchisio out : TORINO - Claudio Marchisio non figura nella lista dei 20 convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari. Il centrocampista della Juventus ha riportato infatti un trauma distorsivo ...

Juventus - tra i convocati di Allegri non c'è Marchisio : TORINO - Massimiliano Allegri ha scelto 20 giocatori per la trasferta della Juventus in casa del Cagliari . Si tratta della prima gara del girone di ritorno e si giocherà sabato 6 gennaio alle 20.45 ...

Verona-Juventus - Allegri : “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” : Verona-Juventus, Allegri: “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus, Allegri – La Juventus chiuderà il suo 2017 contro il Verona. La sfida del ‘Bentegodi’, sarà anche l’ultima dell’anno del calcio italiano. Il match è in programma in posticipo domani sera. Il ...

Juventus-Genoa - le pagelle : Marchisio inserimenti e geometrie. Sturaro in ombra : Szczesny 7: Attento nel primo tempo con un paio di uscite basse, decisivo nella ripresa su Galabinov. Lichtsteiner 5,5: Mette lo zampino sull'1-0 con il velo per Dybala, poco impegnato in fase ...

Juventus news - che fine ha fatto Marchisio? Titolare con il Genoa : Torino, 19 dicembre 2017 - Tanti sorrisi, tanta voglia di scherzare e di stare insieme. Questa Juventus , a differenza di quanto si è letto nelle scorse settimane, dà la sensazione di essere una ...

Juventus - Marotta show : l’addio di Marchisio - le bacchettate a Dybala ed Emre Can : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato nel pre-partita della gara di Bologna. Diverse questioni molto interessanti quelle trattate ai microfoni di Premium Sport: “Marchisio non ci ha chiesto nulla, non crediamo possa trasferirsi all’estero. Dybala deve trovare la conciliazione tra personaggio e persona. Contenti del nostro organico con il quale speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Emre ...

Calciomercato Juventus/ News - Khedira e Marchisio preparano l'addio? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il Paris Saint German sembra costretto a rinunciare a Massimiliano Allegri, il tecnico non si muove da Torino.

Juventus-Marchisio - aria d’addio : poco spazio - ora spunta l’America : Juventus-Marchisio, aria d’addio: poco spazio, ora spunta l’America Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Potrebbe esser giunta al capolinea la storia d’amore tra la Juventus e Claudio Marchisio. Dopo il brutto infortunio della passata stagione, il centrocampista continua a non trovare spazio nelle idee tattiche di Allegri. ...

Valutazioni in corso per Marchisio : possibile futuro lontano dalla Juventus - i dettagli : La Juventus continua la preparazione in vista del match di campionato con il Bologna. Allegri dovrebbe lanciare dal primo minuto Claudio Marchisio in un ipotetico centrocampo a 3. Il ‘Principino’, dopo i problemi al ginocchio operato nel 2016, sta cercando di riconquistare una maglia da titolare in un reparto ricco di qualità e quantità, con i vari Pjanic, Khedira, Matuidi e Bentancur che, fin qui, gli sono stati preferiti dal ...

Juventus - un presente da Marchisio e un futuro alla Pirlo in Usa : TORINO - Pochi, per ora, ma di qualità e di importanza fondamentale. Sono i minuti giocati da Claudio Marchisio in questa stagione, iniziata male con la necessità di svolgere uno lavoro di ...

Probabili formazioni Juventus-Inter - Serie A 2017-2018 : le ultime novità. Dybala in panchina - torna Marchisio - Santon dal 1' tra le fila nerazzurre : Sabato 9 dicembre (ore 20.45) all’Allianz Stadium di Torino la partita delle partite, tra le grandi classiche del campionato di calcio di Serie A: la sfida tra Juventus ed Inter. Separati due punti, nerazzurri e bianconeri sono pronti per regalare un grande spettacolo sul rettangolo di gioco piemontese tra due compagini dotate di grandi individualità ed una chiara identità di gioco I padroni di casa, forti del successo allo Stadio San Paolo ...

Juventus-Crotone - le pagelle bianconere : Dybala è poco fortunato - Marchisio utile : BUFFON - SV Serata quieta, sciupata solo dal freddo: un unico intervento, a metà ripresa, su Budimir. BARZAGLI - voto: 6,5 Non ha problemi in marcatura, la pressione del Crotone è inesistente, così s'...

Sampdoria-Juventus - ultimissime : Allegri non rischia Pjanic - dentro Marchisio : Sampdoria-Juventus, ultimissime: Allegri non rischia Pjanic, dentro Marchisio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Juventus, ultimissime- A circa 24 ore dal match di domani tra Sampdoria e Juventus, continuano i dubbi di Massimiliano Allegri sull’11 titolare da presentare al Marassi. Come noto, il tecnico bianconero potrà contare su Howedes e ...