Juve-Inter ed il contatto Iuliano-Ronaldo | l’ex difensore bianconero torna a parlare e fa

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Biglietti già in vendita per Inter-Juventus : tutte le informazioni : Partirà già domani la vendita dei Biglietti per il derby d'Italia tra Inter e Juventus del prossimo 29 aprile a San Siro. L'articolo Biglietti già in vendita per Inter-Juventus: tutte le informazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - interesse della Spal per Sturaro : i dettagli : Juventus, interesse della Spal per Sturaro: i dettagli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, interesse della Spal PER Sturaro – Il rapporto di Stefano Sturaro con la tifoseria della Juventus è ai minimi storici, come testimoniano i fischi dell’Allianz Stadium durante il match di Coppa Italia contro il Torino. Per la verità, il classe 1993 è ...

Inter - quasi fatta per De Vrij : battuta la concorrenza della Juventus : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport , il colpo estivo dell' Inter dovrebbe Stefan De Vrij , difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio a fine stagione. Il club nerazzurro avrebbe battuto la concorrenza della Juventus ...

Pirlo : 'Milan e Juve avevano un nucleo italiano - l'Inter...' : Andrea Pirlo , ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue esperienze in Italia: ' Il nucleo storico incide . Quando c'è una base storica, questa funziona. Al Milan avevamo il nucleo storico italiano e abbiamo vinto, alla Juve anche, all' ...

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per quanto ...

Cagliari - Romagna : 'Dissi no all'Inter. Sono milanista - alla Juve Del Piero...' : Filippo Romagna , difensore del Cagliari , parla a la Gazzetta dello Sport , rivelando un retroscena di mercato: 'Avevo 14 anni, vivevo a Fano e giocavo nel Rimini. Avevo fatto un provino con l'Inter, ma non volevo muovermi. Era Aprile, mi proposero di fare tre giorni ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / News - Piccini interessa - ma non c'è ancora una trattativa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Allegri: nel mirino dei bianconeri Emre Can, per Khedira si avvicina il rinnovo mentre Piccini interessa(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Milan - girandola in mediana - Inter in trattativa per un esterno - Juve un addio Video : Il calciomercato invernale sta pian piano entrando nel vivo. I top-club di Serie A stanno lavorando per ritoccare le rose [Video] e terminare la stagione nel migliore dei modi. La #Juventus è alla ricerca di una buona occasione, e intanto sta valutando qualche cessione. Il #Milan ha intenzione di sfoltire la rosa, mentre l'#Inter cerca un esterno d'attacco che possa dare il cambio a Candreva e Perisic. Juventus, via Sturaro ad una condizione In ...

L'Inter insidia la Juve per Cristante : Bryan Cristante è uno dei talenti più cristallini del nostro campionato e la Juventus non è l'unica big di Serie A ad aver messo gli occhi sul centrocampista classe '95. Come riporta Sky Sport anche L'Inter sta osservando il giocatore mentre all'estero lo United potrebbe fare un'offerta all'Atalanta una volta terminata la stagione quando, cioè, la 'Dea' riscatterà l'ex Milan dal ...

Il Manchester City è il club più ricco al mondo. Juve ottava - dietro Napoli e Inter : LA CLASSIFICA DEI 25 club PIU' RICCHI DEL MONDO 1. Manchester City (Ing) 2. Arsenal (Ing) 3. Paris Saint-Germain (Fra) 4. Guangzhou Evergrande (Cin) 5. Tottenham (Ing) 6. Real Madrid (Spa) 7. ...

100 club più ricchi del mondo : Juve in top 10 - lontane Milan e Inter : ... debito netto: questi i criteri che Soccerex ha utilizzato per stilare la classifica dei 100 club calcistici più ricchi al mondo. Nella top 10, tra le italiane, c'è solo la Juventus , ottava tra ...