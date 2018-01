Juve | Bernardeschi è sempre più decisivo

Var a favore della Juventus? Mertens e Fazio come Bernardeschi - chiedere a Crotone e Cagliari : ma solo i bianconeri fanno clamore! : La 20^ giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta, si è conclusa con la sfida tra Cagliari e Juventus. La gara della Sardegna Arena, vinta dai bianconeri per 1-0 con una rete di Bernardeschi, ha causato un mare di polemiche. Il club rossoblù al termine del match ha alzato la voce per l’arbitraggio di Calvarese che effettivamente è stato pessimo. Il goal della Juventus è viziato da una gomitata di Benatia su Pavoletti ad inizio ...

Cagliari-Juve - la rivelazione di Ceppitelli : “ecco cosa mi ha detto l’arbitro sul fallo di mano di Bernardeschi” : Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù tornando sulla gara persa con la Juventus, che ha scatenato mille polemiche sia per la gomitata di Benatia a Pavoletti prima del goal di Bernardeschi sia per il tocco di mano in area dell’esterno bianconero, non sanzionato da Calvarese. Ecco le parole del centrale dei sardi: “Questo tipo di prestazioni ci fa capire che possiamo giocarcela con ...

Cagliari-Juventus 0-1 : Bernardeschi - highlights Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Serie A. Alle 20.45 alla Sardegna Arena il Cagliari sopita la #Juventus per un match che può risultare importantissimo per i bianconeri che hanno bisogno dei 3 punti per non perdere terreno dal Napoli capolista, che in giornata ha liquidato il Verona [Video] con 2 reti. Ma anche la formazione sarda ha bisogno di punti per raggiungere il prima possibile l'ipotetica quota salvezza e giocare così in ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Juventus 0-1 - Federico Bernardeschi decisivo - vittoria sofferta per la Vecchia Signora : Missione compiuta per la Juventus nella ventesima giornata del campionato di Calcio di Seria A. La formazione di Massimiliano Allegri conquista una vittoria di misura contro il Cagliari della Sardegna Arena. Un match decisamente tirato, finito 1-0 per i bianconeri in cui a decidere è stata una marcatura di Federico Bernardeschi nella ripresa. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala e proprio ...

Dybala si infortuna - ma ci pensa Bernardeschi : la Juventus torna a -1 tra le proteste del Cagliari : La cronaca Diego Lopez cambia due giocatori rispetto alla formazione che una settimana fa ha espugnato Bergamo: Pisacane per Andreolli , Barella per Miangue, con Padoin nuovamente esterno sinistro. ...

Cagliari-Juventus 0-1 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) : Cagliari-Juventus 0-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – La Juventus tiene, a fatica, il passo del Napoli ed espugna con un gol di Bernardeschi a 15 dalla fine la Sardegna Arena nell’ultimo posticipo della 20° giornata della Serie A 2017-2018. Per i ...

