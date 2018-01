Italia nella morsa del freddo | pioggia e valanghe al Nord | allerta anche in Toscana

Italia nella morsa del freddo : pioggia e neve al Nord - allerta anche in Toscana - Lazio e Abruzzo : Un’ampia circoLazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori Italiane del 13esimo turno. Ottima Macchi nella giornata dell’equilibrio : Il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile si è risolto, di fatto, con un nulla di fatto. Le prime quattro squadre della classifica hanno tutte vinto il rispettivo incontro, andando a confermare la classifica come si era già delineata nelle settimane precedenti. Il Famila Wuber Schio si è confermato al comando, solitario con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Umana Reyer Venezia e Gesam Gas&Luce Lucca, che ...

Terremoto Centro Italia : prima campanella per la nuova scuola di Pieve Torina : “Una nuova scuola in un’area colpita dal sisma e’ una carica di fiducia per il futuro dei ragazzi che la frequenteranno e per la comunita’ intera. L’apertura di questa struttura, ecosostenibile e sicura, e’ ancora piu’ significativa perche’ frutto della grande generosita’ di tanti cittadini, di imprenditori e di associazioni della nostra regione“: lo ha dichiarato il presidente del ...

Jumanji : Benvenuti nella giungla al primo posto del box office Italia - Best Movie : ... 6.484.902 indue settimane) Wonder (1.962.482 ; 8.908.584 in tre settimane) Napoli velata (1.411.554 ; 4.253.813 in due settimane) Tutti i soldi del mondo (1.290.780 ; New entry) Il ragazzo ...

Argento Italia nella staffetta : Secondo posto dell'Italia nella staffetta maschile di Oberhof che ha chiuso il fine settimana di Coppa del mondo sulla pista tedesca. Il quartetto composto da Thomas Bormolini/Lukas Hofer/Dominik Windisch/Thierry Chenal) si è piazzato alle spalle della Svezia con un distacco di 1'10'8 in una giornata ...

VIDEO BIathlon - Italia seconda nella staffetta di Oberhof! Podio stellare in Coppa del Mondo - la gara degli azzurri : L’Italia ha conquistato un fantastico secondo posto nella staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di BIathlon. Gli azzurri si sono letteralmente superati nella nebbia tedesca. Di seguito il VIDEO della loro gara per gustarci tutte le emozioni di un Podio incredibile. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Biathlon - Staffetta Oberhof 2018 Italia seconda - le parole degli azzurri. Windisch e Hofer : 'Che rischi nella nebbia'. Chenal : 'Sono tremate ... : L'Italia ha conquistato un incredibile secondo posto nella Staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Azzurri in lacrime di gioia al traguardo, queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Thierry Chenal: ' Ho visto Windisch arrivare al cambio in testa con margine ...

Biathlon : Nella staffetta di Oberhof Italia seconda e Svizzera settima - Altri Sport : Grande meriti vanno ai 'vecchi' del gruppo, ma anche il venticinquenne valdostano alpino Chenal, salito da poche settimane in Coppa del mondo, ha mostrato buona freddezza nonostante la scarsa ...

Biathlon - Staffetta Oberhof 2018 – Italia seconda - le parole degli azzurri. Windisch e Hofer : “Che rischi nella nebbia”. Chenal : “Sono tremate le gambe” : L’Italia ha conquistato un incredibile secondo posto nella Staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Azzurri in lacrime di gioia al traguardo, queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Thierry Chanel: “Ho visto Windisch arrivare al cambio in testa con margine sugli avversari e mi è venuta tensione, gambe dure, tuttavia al poligono ho sparato bene e ho tirato un sospiro di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Biathlon - PAZZESCA Italia! Azzurri secondi in staffetta nella nebbia di Oberhof! La Svezia vince una gara folle : L’Italia dei sogni: Oberhof si tinge d’azzurro in una gara pazza. Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal hanno riportato la squadra italiana sul podio in una staffetta di Coppa del Mondo a distanza di 6 anni dalla gara a squadre che si era disputata sempre ad Oberhof il 5 gennaio del 2012. In quell’occasione gli Azzurri avevano vinto, oggi è arrivata una splendida seconda posizione. nella nebbia ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA : la Svezia vince nella nebbia - Italia seconda con Thierry Chenal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : L’Italia vince il Team Relay di slittino!!! Staffetta maschile del biathlon in testa nella nebbia di Oberhof! Dominio Shiffrin e Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Box-Office Italia : Jumanji Benvenuti nella Giungla in testa all'Epifania : Al sesto e settimo posto le nuove uscite: Tutti i Soldi del Mondo incassa 464mila euro, per un totale di 837mila euro in tre giorni, mentre Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione incassa 310mila ...