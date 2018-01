Inter | centrale in difesa subito | per la trequarti c' è l' alternativa a Pastore

: LA STAMPA - Spalletti, show e nervosismo dopo l’1-1 di Firenze: “Anche mia madre sa che ci manca un centrale” … - SportIllustrato : LA STAMPA - Spalletti, show e nervosismo dopo l’1-1 di Firenze: “Anche mia madre sa che ci manca un centrale” … - Massimi20143712 : @cmdotcom Certo a L Inter manca un centrale....se fanno lo scambio è da galera!! Secondo me notizia poco attendibile - FFidatevi : ?? | #Inter, stiramento ai muscoli obliqui per Andrea #Ranocchia. Impossibile il recupero per D'Ambrosio contro la… - maxbiag80 : @it_inter Con Spalletti piuttosto gioca Nagatomo centrale con la febbre. Sennò domenica sarebbe entrato Lombardoni - interclubpavia : Il giovane centrale in arrivo alla corte di mister Spalletti Alessandro Bastoni si avvicina a grandi passi... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) La vetta della classifica si è allontanata, la lotta per i posti in Champions League si preannuncia fin d'ora combattuta. L'#ha necessita' di sfruttare al meglio la finestra di gennaio pervenire sul mercato con i dovuti rinforzi, ma dalla Cina la disponibilita' economica non può essere oceanica VIDEO alla luce dello stop imposto dal governo di Pechino ad ingenti investimenti all'estero, oltre alla questione annosa del Fair Play finanziario imposto dall'UEFA. Walter Sabatini si trova a Nanchino dove ha gia' incontrato Jindong Zhang per impostare le strategie di mercato dello Jiangsu e dell'e la missione del direttore dell'area tecnica di Suning Sport è quella di convincere il patron ad alimentare in qualche modo il calciomercato nerazzurro: in pratica di fare uno sforzo economico per quanto possibile, per fare avere a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti. ...