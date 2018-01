Intel lancia i processori con GPU Radeon RX Vega M di AMD

: Intel lancia il più piccolo sistema compatibile con la VR... - PCGamingit : Intel lancia il più piccolo sistema compatibile con la VR... - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: Intel lancia i nuovi chip Core i5/i7 (Kaby Lake-G) con Radeon RX Vega per ultrabook, notebook e Mini PC. Avranno TDP di… - ItaliaStartUp_ : RT @notebookitalia: Intel lancia i nuovi chip Core i5/i7 (Kaby Lake-G) con Radeon RX Vega per ultrabook, notebook e Mini PC. Avranno TDP di… - infoitscienza : Intel lancia il processore che il vostro Ultrabook si merita: potenza grafica da vendere, grazie ad AMD! (Smartworl… - notebookitalia : Intel lancia i nuovi chip Core i5/i7 (Kaby Lake-G) con Radeon RX Vega per ultrabook, notebook e Mini PC. Avranno TD… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) L’annuncio della collaborazione trae AMD è stata resa pubblica il mese di novembre del 2017 e rappresentò l’unione per un progetto di due eterni e storici rivali. A distanza di due mesi, al CES 2018,ha voluto finalmentere e presentare al pubblico il frutto di questa inaspettata partnership: iCore ad alte prestazioni della serie H (High Bandwidth Memory) accompagnati da una GPU personalizzata pere creata da AMD. Nella sostanza i vantaggi sono importanti poichè, combinando GPU e CPU in un solo package,e AMD promettono di ridurre i consumi senza sacrificare necessariamente le prestazioni. Non solo, il processoreCore di ottava generazione con la scheda graficaRXM potrà essere implementato facilmente in dispositivi dalle piccole dimensioni come 2 in 1, notebook sottili e leggeri e mini PC senza compromettere la ...