Infanzia e primaria | possibile concorso nel 2020?

Scuola - primo sciopero dellanno per insegnanti Infanzia e Primaria : Aule chiuse nel primo giorno di Scuola del nuovo anno per la Primaria e l' Infanzia . Oggi è infatti previsto uno sciopero dei docenti con una manifestazione nazionale a Roma, davanti al ministero dell'...

Scuola : 8 gennaio sciopero dei docenti della Primaria e dell' Infanzia : ROMA Lunedì prossimo, 8 gennaio , data in cui si torna tra i banchi dopo la pausa delle festività, è, infatti, in calendario uno sciopero dei docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia con una ...

Scuola - i docenti di Primaria e Infanzia in sciopero l'8 gennaio - : Una manifestazione, indetta dai Cobas e da altre organizzazioni di base, riunirà gli insegnanti davanti al ministero dell'Istruzione a Roma. Si protesta contro la sentenza del Consiglio di Stato che ...

Scuola - lunedì 8 gennaio sciopero dei docenti di primaria e Infanzia : Roma, 3 gennaio 2018 - Le vacanze di Natale saranno ancora più lunghe per i bambini che frequentano la Scuola primaria e dell'infanzia . lunedì 8 gennaio, infatti, giorno in cui si ritorna in classe ...