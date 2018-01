Incremento di prestazioni per Huawei P20 o P11 | quanto più veloce del P10?

: Incremento di prestazioni per #HuaweiP20 o P11: quanto più veloce del P10? - OptiMagazine : Incremento di prestazioni per #HuaweiP20 o P11: quanto più veloce del P10? -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Da alcune settimane a questa parte sono diventati molto più intensi i rumors riguardanti il cosiddettoP20, anche se molti continuano a chiamarlo P11. In particolare, i riscontri più interessanti coinvolgono il confronto a distanza con il predecessore, ilche a breve potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver preso in esame il primo potenziale raffronto perriguarda il prezzo, oggi 8 gennaio voglio concentrarmi non solo sul processore, ma anche sul gap che si potrebbe venire a creare perconcerne lesul campo.Nel dettaglio, piovono conferme perconcerne la dotazione del processore SoC Kirin 975 a bordo dello stesso, con evidenti conseguenze anche perriguarda le suddette performance. Apare, infatti, dovremmo assistere ad undi velocità pari al 15% anche nelle più ...