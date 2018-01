Incendio alla Trump Tower : The Donald non era all'interno - vigili del fuoco eroi : Lunedì nero a New York. Stamane è scoppiato un Incendio alla Trump Tower, quartier generale newyorkese del presidente Donald Trump. Il cielo di Manhattan si è riempito di fumo nero. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente per riportare la situazione alla normalità. Il bilancio del rogo è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I pompieri hanno detto che il ferito grave è un civile. Un vigile del fuoco, invece, ha riportato lievi ...

Usa - Incendio alla Trump Tower di New York : due feriti - uno grave : Due persone sono rimaste ferite nell’incendio divampato questa mattina nella Trump Tower di New York. Lo riporta la Cnbc, citando le autorità. Si tratterebbe di un vigile del fuoco e di un civile. Oltre 70 vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire, intorno alle 7:20, per spegnere un piccolo incendio, sul tetto del grattacielo. Il fumo, questa mattina, era visibile da diversi isolati di distanza, a Manhattan. La situazione, ora, è ...

New York - scoppia Incendio alla Trump Tower. Le immagini della colonna di fumo : Un incendio è scoppiato sul tetto della Trump Tower, il grattacielo di New York dove si trova la penthouse del presidente. I vigili del fuoco sono intervenuti, e al momento ci sarebbero due feriti, di cui uno in condizioni serie. Donald Trump non dovrebbe comunque trovarsi nell’edificio. Le emittenti americane stanno trasmettendo le immagini dei vigili del fuoco sul terrazzo del grattacielo ma ancora non sono note le cause ...

C’è stato un piccolo Incendio alla Trump Tower di New York : C’è stato un piccolo incendio alla Trump Tower di New York, l’edificio costruito dal presidente statunitense Donald Trump e dove vivono diversi membri della sua famiglia. L’incendio è iniziato intorno alle sette di stamattina, le 13 italiane, a causa di The post C’è stato un piccolo incendio alla Trump Tower di New York appeared first on Il Post.

New York - Incendio alla Trump Tower : fiamme sul tetto del grattacielo : Un incendio è divampato all'interno della Trump Tower a New York. Nei video che iniziano a circolare sui social media si vede una fitta colonna di fumo salire dal grattacielo, dove il presidente americano mantiene una residenza. Trump al momento si trova a Washington.

Usa : Incendio alla Trump Tower - fiamme sul tetto del grattacielo : Non ci sono feriti né sono state necessarie evacuazioni.Lo riferiscono i media locali citando le autorità, secondo le quali la situazione è sotto controllo

Incendio alla Trump Tower di New York : Quando la notizia è ormai su diversi siti internet, e rimbalza sui social network, si sa solo una cosa: il presidente Donald Trump si trova a Washington, alla Casa Bianca. Nessun rischio né problema per lui, dopo la colonna si fumo intenso che si è alzata dal tetto della Trump Tower di New York. Non vi sarebbero feriti né evacuati. Le immagini mostrano alcuni vigili del fuoco in azione, impegnati per spegnere l'Incendio. Nei filmati che ...

