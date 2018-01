In Francia c’è un’inchiesta preliminare sulle batterie degli iPhone

Nel sud della Francia c’è stato un incidente tra uno scuolabus e un treno : c’è almeno un morto : Nel sud della Francia , vicino a Perpignan, c’è stato un incidente tra un pullman che trasportava studenti e un treno regionale TER (acronimo di Transport Express Régional). Secondo quanto scritto dai giornali francesi ci sarebbero almeno 1 morto e sette feriti The post Nel sud della Francia c’è stato un incidente tra uno scuolabus e un treno : c’è almeno un morto appeared first on Il Post.

In Francia c’è carenza di burro : E da quelle parti è una cosa seria: ne stanno subendo le conseguenze soprattutto alcune regioni, parte del problema siamo noi The post In Francia c’è carenza di burro appeared first on Il Post.